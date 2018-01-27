Кличко ефектно підготувався до бою Усик – Брієдіс

Легенда українського боксу Володимир Кличко навіть після завершення кар'єри не забуває підтримувати себе у прекрасній формі. На бойовий настрій спортсмена вплинув і прийдешній поєдинок між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом.