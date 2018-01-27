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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кличко ефектно підготувався до бою Усик – Брієдіс

22:14, 27 січня 2643 Читать новость на русском
Володимир Кличко
Володимир Кличко / Getty Images

Легенда українського боксу Володимир Кличко навіть після завершення кар'єри не забуває підтримувати себе у прекрасній формі. На бойовий настрій спортсмена вплинув і прийдешній поєдинок між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом.

Відповідне відео Кличко-молодший опублікував у своєму Instagram.

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На кадрах екс-боксер продемонстрував, як він тренується.

"Проводжу справжню підготовку до сьогоднішнього поєдинку Усик проти Брієдіса у Ризі", – вигукує у ролику Володимир.

Нагадаємо, 3 серпня, Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри боксера. Таким чином бій-реванш проти Ентоні Джошуа, який був запланованим на листопад 2017 року, не відбувся.

Теги: Новини України Бокс Усик – Брієдіс Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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