Кличко хоче розпустити Київраду: реакції "Слуги народу"
Усні заяви мера Києва Віталія Кличка про дострокові вибори в столиці не можуть бути предметом обговорення у Верховній Раді.
Так у фракції "Слуга народу" відреагували на бажання міського голови столиці розпустити Київраду, передає "Інтерфакс-Україна".
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Як заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, в Раді чекають офіційного звернення Кличка.
"Чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде процедурно правильно подано у Верховну Раду, далі воно надійде до комітету. Ми будемо в комітеті визначатися", – сказав депутат.
За його словами, наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, відбудеться 1 жовтня.
Якщо він встигне до цього подати. Можливо, включимо до порядку денного комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення,
– наголосив зазначив Корнієнко.
Коротко про ситуацію з КМДА
Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.
Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.
До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.