Кличко хоче розпустити Київраду: реакції "Слуги народу"

Усні заяви мера Києва Віталія Кличка про дострокові вибори в столиці не можуть бути предметом обговорення у Верховній Раді.

Так у фракції "Слуга народу" відреагували на бажання міського голови столиці розпустити Київраду, передає "Інтерфакс-Україна".

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Як заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, в Раді чекають офіційного звернення Кличка.

"Чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде процедурно правильно подано у Верховну Раду, далі воно надійде до комітету. Ми будемо в комітеті визначатися", – сказав депутат.

За його словами, наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, відбудеться 1 жовтня.

Якщо він встигне до цього подати. Можливо, включимо до порядку денного комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення,

– наголосив зазначив Корнієнко.