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      Кличко хоче розпустити Київраду: реакції "Слуги народу"

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      Олександр Корнієнко
      Олександр Корнієнко / Фото з відкритих джерел

      Усні заяви мера Києва Віталія Кличка про дострокові вибори в столиці не можуть бути предметом обговорення у Верховній Раді.

      Так у фракції "Слуга народу" відреагували на бажання міського голови столиці розпустити Київраду, передає "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА

      Як заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, в Раді чекають офіційного звернення Кличка.

      "Чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде процедурно правильно подано у Верховну Раду, далі воно надійде до комітету. Ми будемо в комітеті визначатися", – сказав депутат.

      За його словами, наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, відбудеться 1 жовтня.

      Якщо він встигне до цього подати. Можливо, включимо до порядку денного комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення,
      – наголосив зазначив Корнієнко.

      Коротко про ситуацію з КМДА

      Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.

      Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

      До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Київрада Новини Києва Віталій Кличко Слуга народу
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