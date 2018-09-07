Кличко і Льюїс зустрілися в Лондоні та пригадали свій легендарний поєдинок: фото

Легендарні триразові чемпіони суперважкого дивізіону - почесний "Вічний" чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко і екс-абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс зустрілися в Лондоні, який присвячений кар'єрі Льюїса.

Боксери згадали і обговорили свій легендарний бій, який відбувся у 2003 році в Лос-Анджелесі. Тоді поразку зарахували Кличку, оскільки бій зупинили лікарі та судді через сильне розсічення на обличчі українського боксера.

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Це був найскладніший бій в моїй кар‘єрі. Експерти його назвали боєм десятиріччя. Пройшло багато років, але досі тривають дискусії щодо того, хто ж тоді переміг. Я вважаю, що не програв. І сьогодні я говорю: дякую Леноксу Льюїсу за шанс, за можливість боксувати з одним з найсильніших боксерів світу, – сказав Кличко під час заходу в Лондоні.

Кличко та Льюїс згадали свій легендарний поєдинок

Він також відзначив, що досі жалкує, що не відбулося поєдинку-реваншу. Після бою з Віталієм Кличком Ленокс Льюіс завершив професійну кар‘єру. Але боксери продовжили спілкуватися і приятелювати.

Льюїс погодився приїхати до Києва

"Віталій – мій друг, я його дуже поважаю. І обов‘язково приїду незабаром до Києва, раз він мене запросив", – зазначив Льюїс.

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Зазначимо, ще одна зустріч двох легенд світового боксу відбудеться в Києві, в рамках 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в столиці України. Льюїс вже підтвердив свою участь.

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