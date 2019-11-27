Кличко і нардеп Бакунець хочуть взяти Садового на поруки

Київський міський голова Віталій Кличко прийшов на засідання Антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід львівському меру Андрію Садовому. Прийшов для того, щоб взяти свого колегу на особисті поруки.

Так само про взяття Андрія Садового на поруки під час засідання суду попросив народний депутат України Павло Бакунець.

До слова: Садовий: Після суду усі разом проситимемо вибачень у компанії СТР

Я особисто знаю Андрія Садового вже понад 10 років. Я поважаю його як міського голову європейського зразка. Поважаю його не я один, а й мешканці славного міста Львова, які вже тричі віддали йому право обіймати найвищу посаду у місті. Поважають його і громадяни усієї країни, які приїздять до міста,

– сказав Бакунець.

Він підкреслив, що залучення інвесторів та інвестицій, через що сьогодні судять Садового, є основою основ для будь-якого міського голови.

"На Львів сьогодні рівняються багато міст України. А на роботу андрія Садового та його команди рівняються багато міських голів. Його особа є публічною, тому я думаю, що вживати якихось обмежувальних заходів є недоречним. Так само недоречним є і просити застави, адже міський голова не може самотужки назбирати величезних сум", – наголосив народний депутат.

Натомість мер Києва Віталій Кличко з'явився в Антикорупційному суді доволі несподівано. Спочатку навіть не було зрозуміло, чи він там саме у справі Андрія Садового.

Прийшов на суд до Андрія Садового. Прийшов з клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки,

– пояснив потім Кличко у твіттері.

Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. pic.twitter.com/XHEcPxcSjH — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 27, 2019

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру сам Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста.

Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.