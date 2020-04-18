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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Кличко: Київ на місяць забезпечений усім необхідним для боротьби з коронавірусом

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      Кличко розповів про готовність Києва до боротьби з коронавірусом / focus.ua

      Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця на місяць забезпечена всім необхідним для боротьби з коронавірусною інфекцією. Медична галузь готова, а установи оснащені.

      Про готовність столиці до протидії поширенню COVID-19 Віталій Кличко розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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      Ми готові. Медична галузь готова. Всі медустанови повністю оснащені, що стосується захисту та обладнання,
      – зазначив Кличко.

      За його словами, Київ отримав більшу частину тих матеріалів, які необхідні. Тому на наступний місяць місто забезпечене.

      Кличко також наголосив, що міська влада перша запровадила багато непопулярних кроків для зменшення поширення недуги.

      Зверніть увагу! Станом на 17 квітня у Києві зареєстрували 705 заражень коронавірусом, в області – 253.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Медицина Здоров'я Новини Києва Віталій Кличко
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