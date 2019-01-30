Кличко: Київрада повинна негайно розірвати договір оренди зі скандальним забудовником Осокорків

Київрада повинна негайно розірвати договір оренди зі скандальним забудовником на Осокорках.

"Друзі! Хочу підкреслити: якщо хтось думає, що поки мер лікується, можна "під шумок" провернути непорядні справи в столиці, то це не так! Я тримаю руку на пульсі подій", – написав на своїй сторінці у Facebook Кличко.

Він підкреслив, що депутати Київради на початку грудня минулого року підтримали в першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

"До того під час багатьох зустрічей і переговорів забудовник не чув ні міську адміністрацію, ні громадськість. Тому останнім попередженням стало прийняття в першому читанні проекту рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Щоб забудовник нарешті зрозумів, що не можна нехтувати інтересами суспільства, інтересами міста!", – зазначив мер.

За його словами, адміністрація міста дала можливість "Контактбудсервіс" до другого читання оплатити борги місту, припинити судові тяжби щодо зменшення орендної плати та досягти взаєморозуміння з територіальною громадою щодо необхідної інфраструктури і зелених зон в районі забудови на Осокорках.

Забудовник після цього представив на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам – проект забудови. До нього були зауваження, які "Контактбудсервіс" повинен був врахувати до наступного засідання Містобудівної ради. Але замість цього, вчора забудовник оприлюднив заяву, що продовжить будівництво! І на будмайданчику на Осокорках вже навіть з'являється техніка,

– обурився Кличко.

Він повідомив, що звернувся до секретаря Київради, щоб на найближчому засіданні, яке відбудеться 31 січня, було винесено і розглянуто у другому читанні рішення про розірвання договору оренди землі з забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

"Сподіваюся, депутати Київради підтримають це рішення. Такого нахабства і зневаги інтересами суспільства потрібно покласти край!", – підкреслив міський голова.

Кличко також додав, що забудовник апелює до дозвільних документів на будівництво. За даними профільного департаменту КМДА, освоєння ділянки повинні були почати ще до 2008 року. І "Контактбудсервіс" винен міському бюджету понад 65 000 000 гривень за оренду землі.

"Нагадаю, схожа ситуація була з ще одним скандальним забудовником – з "Марконі" на Андріївському узвозі. Він не хотів платити борги місту, не звертав уваги на громадськість, відмовився йти на Містобудівну раду. В результаті – договір оренди землі Київрада розірвав з цим забудовником остаточно", – підсумував Віталій Кличко.