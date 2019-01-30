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      Кличко: Київрада повинна негайно розірвати договір оренди зі скандальним забудовником Осокорків

      58 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко

      Київрада повинна негайно розірвати договір оренди зі скандальним забудовником на Осокорках.

      "Друзі! Хочу підкреслити: якщо хтось думає, що поки мер лікується, можна "під шумок" провернути непорядні справи в столиці, то це не так! Я тримаю руку на пульсі подій", – написав на своїй сторінці у Facebook Кличко.

      Він підкреслив, що депутати Київради на початку грудня минулого року підтримали в першому читанні рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

      "До того під час багатьох зустрічей і переговорів забудовник не чув ні міську адміністрацію, ні громадськість. Тому останнім попередженням стало прийняття в першому читанні проекту рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Щоб забудовник нарешті зрозумів, що не можна нехтувати інтересами суспільства, інтересами міста!", – зазначив мер.

      За його словами, адміністрація міста дала можливість "Контактбудсервіс" до другого читання оплатити борги місту, припинити судові тяжби щодо зменшення орендної плати та досягти взаєморозуміння з територіальною громадою щодо необхідної інфраструктури і зелених зон в районі забудови на Осокорках.

      Забудовник після цього представив на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам – проект забудови. До нього були зауваження, які "Контактбудсервіс" повинен був врахувати до наступного засідання Містобудівної ради. Але замість цього, вчора забудовник оприлюднив заяву, що продовжить будівництво! І на будмайданчику на Осокорках вже навіть з'являється техніка,
      – обурився Кличко.

      Він повідомив, що звернувся до секретаря Київради, щоб на найближчому засіданні, яке відбудеться 31 січня, було винесено і розглянуто у другому читанні рішення про розірвання договору оренди землі з забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.

      "Сподіваюся, депутати Київради підтримають це рішення. Такого нахабства і зневаги інтересами суспільства потрібно покласти край!", – підкреслив міський голова.

      Кличко також додав, що забудовник апелює до дозвільних документів на будівництво. За даними профільного департаменту КМДА, освоєння ділянки повинні були почати ще до 2008 року. І "Контактбудсервіс" винен міському бюджету понад 65 000 000 гривень за оренду землі.

      "Нагадаю, схожа ситуація була з ще одним скандальним забудовником – з "Марконі" на Андріївському узвозі. Він не хотів платити борги місту, не звертав уваги на громадськість, відмовився йти на Містобудівну раду. В результаті – договір оренди землі Київрада розірвав з цим забудовником остаточно", – підсумував Віталій Кличко.

      Теги: Новини Києва Віталій Кличко Київрада КМДА Скандальні забудови Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
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