Кличко: Київрада прийняла рішення, яке дозволить зберегти артефакти на Поштовій площі

Київрада прийняла рішення, яке забезпечує збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі.

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Документ "Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам’ятки археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві" та музеєфікації об’єктів культурної спадщини" підтримали 68 депутатів Київради, йдеться на сайті Київради.

Щоб не було спекуляцій і непотрібного популізму, хочу наголосити: мета цього документу – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору! Ухвалення цього рішення дозволить – виключно у рамках закону – продовжити археологічні дослідження із подальшою музеєфікацією знахідок на Поштовій. Аби зберегти археологічні артефакти для майбутніх поколінь,

– заявив мер Києва Віталій Кличко.

Відповідно до рішення, пропонується залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до проведення археологічних розкопок та визначити об’єкти культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. А також – провести відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі. Доки триватиме конкурс, Київрада не вноситиме будь-які зміни до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій площі.

"Ми напрацювали рішення, яке збереже Поштову площу. Це серйозний виклик, спрямований не на боротьбу за особисту перемогу, а на збереження історії і створення музею. Має бути розроблений альтернативний проект укріплення об’єкта, де знайшли артефакти, для продовження археологічних досліджень. Також, не пізніше, ніж за 6 місяців, КМДА має забезпечити відновлення археологічних розкопок з залученням міжнародних експертів і організувати все необхідне для консервації предметів археології, які підлягають музеєфікації на місці", – зазначив один з ініціаторів рішення, депутат Київради Сергій Гусовський.

Окрім того, рішення передбачає створення у сфері управління КМДА комунального закладу "Центр консервації предметів археології". Це необхідно, адже в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі. У новоствореному КП працюватимуть спеціалісти, які переймуть міжнародних досвід. Таким чином, столиці вдасться зберегти всі артефакти, знайдені на Поштовій.