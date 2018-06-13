Кличко: Ми не дамо "Нафтогазу" знущатись над киянами

Близько 3 тисяч житлових будинків столиці залишаються без гарячої води. Причина - відмова НАК "Нафтогаз України" укласти договір зі створеним комунальним підприємством "Київтеплоенерго" на постачання газу.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами "Нафтогаз" наполягає, аби Київ взяв на себе мільярдні борги "Київенерго" перед "Нафтогазом", йдеться на сайті партії УДАР.

Кличко відзначив, що місто не може взяти на себе борги приватної компанії, які накопичувалися не один рік. До того ж, частина цієї заборгованості – це штрафи та пені, що не мають джерела погашення. Більше того, частина боргу оскаржується в суді. І місто не має права брати на себе заборгованість, точна сума якої не визначена. І це є предметом судових розглядів. Стаття закону, на якій наполягає "Нафтогаз", – спірна і не може зобов’язати місто взяти тягар мільярдних боргів без детального їх аналізу. За словами мера столиці, такими є висновки не лише міських фахівців, але й експертів міжнародних аудиторських компаній з "великої четвірки".

"Одна справа – борги киян за спожиту послугу, інша ж справа – штрафи і пені, що є результатом господарської діяльності, – відзначив Кличко. – Компанія "Нафтогаз", на жаль, вирішила шантажувати киян. Відключили газ допоки борги "Київенерго" не будуть їм повернуті. Моя чітка позиція – ми повинні цю конфліктну ситуацію вирішувати в судах. Але кияни не мають бути заручниками такої ситуації, – заявив Кличко. – Ми готові до суду. Але в нас ключова вимога – включіть газ людям", – наголосив мер.

Кличко запевнив, що місто готове до конструктивного діалогу, але за умови, що враховуватимуться не тільки фінансові інтереси компаній, але й інтереси людей.

Кличко нагадав, що на сьогодні місто послідовно виконує рішення Київради щодо припинення угоди з "Київенерго" та повертає під контроль громади майно, що 17 років перебувало в управлінні комерційної структури.

Наразі завершений перший етап повернення майна. Зокрема, повернуто місту і передано в експлуатацію "Київтеплоенерго" 65 тисяч одиниць майна. До штату комунального підприємства переведені близько 5 тисяч працівників. Також підприємство вже ліквідувало майже тисячу пошкоджень теплових мереж в процесі підготовки до зими та отримало необхідні ліцензії й тарифи для роботи від КМДА і подало необхідні документи для отримання ліцензій в НКРЕКП.