Кличко міг не потрапити у ситуацію, в якій опинився зараз – експерт

Шанси залишитися мером Києва Віталій Кличко має, однак в цілому його ситуація – далеко не виграшна. Передусім це пов’язано з рішенням Кабміну звільнити Кличка з посади голови КМДА. Це фактично позбавляє його більшої частини повноважень. Як Кличко міг запобігти цьому і чому він цього не зробив – пояснює експерт.

Так, політичний аналітик Дмитро Купира у коментарі 24 каналу зазначив: певна кількість киян Кличка підтримує. Однак про стовідсоткову ймовірність перемоги на виборах говорити зарано: ми не знаємо всіх кандидатів, які б опонували йому.

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Проте більш важливе питання – з якими повноваженнями залишиться мер. Адже наразі обов’язки мера близькі до того, щоб вести засідання сесії міської ради. Усі реальні повноваження з управління містом, які мають очільники інших міст України, належать голові КМДА. А його призначає президент за поданням Кабміну.

Однак експерт зазначає: Кличко мав шанси "переграти" все раніше і тоді такої невтішної для нього ситуації могло б не бути. Так, йому варто було звертати більше уваги на самоврядування у місті Києві.

По-перше, він не відновив районні ради, що мав зробити. По-друге, Кличко мав сильну підтримку колишньої влади: мав кілька десятків "своїх" депутатів, очолював найбільшу партію парламенту – БПП. Він міг попросити у своїх однопартійців, які є депутатами, щоб нарешті Києву надали нормальне самоврядування та ліквідували цей спеціальний статус міста. Але він цього не зробив і навіть не намагався,

– зазначив експерт.

Сьогодні ж, додає він, "завдяки" спеціальному статусу Києва, всі, хто має можливість впливати на ситуацію в місті – намагаються це використати.

Коротко про ситуацію з КМДА

Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.

Проте, коли столицю очолив Леонід Черновецький (2006-2012), влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

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До 2014 року президент-втікач Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Кличка у 2014 році новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.