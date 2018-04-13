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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Кличко на жеребкуванні півфіналу ЛЧ УЄФА презентував Київ як місто проведення фіналу турніру

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко презентував українську столицю як місто проведення фіналу Ліги чемпіонів – 2018 на церемонії жеребкування 1/2 футбольного турніру.

Церемонія відбулася у швейцарському Ньоні, йдеться на сайті партії УДАР.

"Скажу чесно: як мер Києва, я щасливий, що моє місто у 2018 році стало європейською футбольною столицею. Київ вперше прийматиме таку велику подію в світі спорту, як фінал Ліги чемпіонів УЄФА, – заявив під час виступу на церемонії Кличко. – І для нас це дуже важливо. Адже спорт не має кордонів і, справді, здатен змінювати світ. Я переконаний в цьому, як професійний спортсмен і як мер української столиці, який робить її спортивним містом", – відзначив Віталій Кличко.

Участь у процедурі жеребкування взяв посол фіналу Ліги чемпіонів у Києві, легендарний український футболіст, нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Він допомагав керівникам УЄФА визначати пари команд, які змагатимуться за престижний трофей. Церемонію дивилися мільйони телеглядачів у всьому світі, в тому числі і в Україні.

Андрій Шевченко після церемонії відзначив, що для України і для Києва фінал Ліги чемпіонів – дуже важлива подія. "І це – велика відповідальність проводити заходи такого рівня. Ми будемо презентувати нашу країну, нашу столицю. Я сподіваюся, що така подія світового футболу, яка в Києві відбудеться вперше, стане стимулом і для розвитку українського футболу, спорту загалом", – сказав посол фіналу Ліги чемпіонів у Києві, головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Також в Ньоні відбулася зустріч Кличка з керівництвом УЄФА, зокрема з Мартіном Калленом –виконавчим директором Ліги чемпіонів УЄФА, де обговорили організаційні та логістичні моменти проведення заходів фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Нагадаємо, фінал головного європейського клубного футбольного турніру відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві. Очікується, що столицю України відвідають понад 100 тисяч туристів, які приїдуть саме на фінал Ліги чемпіонів. До цієї події в місті для вболівальників буде відкрито кілька фан-зон.

Під час виступу на церемонії Віталій Кличко зазначив, що Київ – це сучасне європейське місто, яке динамічно розвивається. Місто талановитих людей, спорту і активного відпочинку, яке з радістю чекає на кожного учасника та гостя на великому святі футболу.

"Наше місто з багатовіковою історією, своєю особливою атмосферою. І, сподіваюсь, всі гості оцінять гостинність, відкритість та гумор українців, познайомляться з нашими традиціями, – зазначив мер столиці. – І особливо красивий Київ навесні, у травні! Тому ті, хто приїде в наше місто, отримають незабутні враження та емоції і від фінальних матчів Ліги чемпіонів, і від перебування в столиці України! Чекаємо вас у Києві! Чекаємо у футбольній столиці 2018 року!", – сказав Віталій Кличко.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко УЄФА
Джерело: 24 Канал
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