Кличко: Наприкінці тижня ми відкриємо оновлений парк Володимирська гірка

Мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у мережі Facebook оприлюднив відео про те, як оновлюють парк Володимирська гірка. Мер написав, що сьогодні там тривають фінальні роботи.

А відкриття заплановане на 25 травня, напередодні Дня міста Києва, йдеться на сайті партії УДАР.

"Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього тижня відкриємо оновлений парк Володимирська гірка. Там зараз тривають фінальні роботи. Щодня навідуюсь і перевіряю. Буде гарно! І вже наступними вихідними кияни та гості нашого міста зможуть оцінити оновлену зону відпочинку", – написав мер Києва.

За його словами також киплять роботи на Старокиївській горі. Там згодом буде відкрито нові сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки.

"На Пейзажці також відбувається реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. І вже незабаром це буде сучасна і більш комфортна зона відпочинку в історичному центрі столиці. Київ змінюється! І дякую всім, хто допомагає та вболіває за наше місто!", – відзначив Віталій Кличко.