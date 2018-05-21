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Кличко: Наприкінці тижня ми відкриємо оновлений парк Володимирська гірка

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Віталій Кличко
Віталій Кличко / kyivcity.gov.ua

Мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у мережі Facebook оприлюднив відео про те, як оновлюють парк Володимирська гірка. Мер написав, що сьогодні там тривають фінальні роботи.

А відкриття заплановане на 25 травня, напередодні Дня міста Києва, йдеться на сайті партії УДАР.

"Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього тижня відкриємо оновлений парк Володимирська гірка. Там зараз тривають фінальні роботи. Щодня навідуюсь і перевіряю. Буде гарно! І вже наступними вихідними кияни та гості нашого міста зможуть оцінити оновлену зону відпочинку", – написав мер Києва.

За його словами також киплять роботи на Старокиївській горі. Там згодом буде відкрито нові сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки.

"На Пейзажці також відбувається реконструкція та благоустрій території, укріплення схилу. І вже незабаром це буде сучасна і більш комфортна зона відпочинку в історичному центрі столиці. Київ змінюється! І дякую всім, хто допомагає та вболіває за наше місто!", – відзначив Віталій Кличко.

Теги: Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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