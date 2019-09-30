Кличко назвав терміни будівництва нового метро на Троєщину

Мер Києва Віталій Кличко мав намір до кінця своєї каденції відкрити станцію метро на Троєщину. Однак обіцянку ще не виконав та заявив, що для цього потрібно ще п'ять років.

Кличко в програмі "Рольові ігри" сказав, що він взяв місто у дуже складний час, а тому добре, що метро взагалі працювало.

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"Я взяв місто в такий складний час, коли воно мало 18 мільярдів гривень, а борги складали – 25 мільярдів гривень. Ми були банкрутами. Місто було на межі зупинення розвитку", – заявив мер Києва.

Кожна станція метро – це декілька мільярдів гривень. Дійсно, люди казали, та ти такий великий, два метри зросту, залізні м’язи, світова зірка, йди і зроби. А як це зробити, коли в бюджеті нема грошей?,

– пригадав Кличко.

За його словами, він дійсно обіцяв зробити метро, займався цим питанням і продовжує працювати над проєктом.

Я обіцяв, що до кінця строку буде сполучення між Правим і Лівим берегом. Щодо метро на Троєщину, то для цього потрібно ще років 5 при фінансуванні. Десь до 2024 року,

– додав політик.

Варто знати! 16 травня 2014 року на сайті партії "Удар" з'явились такі слова Віталія Кличка: "Це посильна задача для Києва – за 1,5 роки пустити насамперед швидкісний трамвай, розвантажити Троєщину, щоби дати людям можливість набагато швидше добиратися додому і на роботу. Через 1,5 роки – швидкісний трамвай. Через 5 років – метро.

Дивіться повний випуск інтерв'ю з Віталієм Кличком: