10:26
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Кличко перевірить скандальну надбудову прокурора Кулика

      254 Читать новость на русском
      Костянтин Кулик

      Столичну нерухомість прокурора Костянтина Кулика перевірить сам Віталій Кличко. З таким запитом до КМДА звернулися активісти "Міжнародного антикримінального альянсу".

      Вони продовжують розслідувати корупційні дії одіозного прокурора Кулика і боротися з незаконною київської забудовою на Жилянській, 59. Кажуть, є всі підстави вважати, що поверх, який надбудував Костянтин Кулик в елітному столичному комплексі "Дипломат хол", є незаконним, а гроші, за які він придбав нерухомість, отримані корупційним шляхом. Щоб привернути увагу до порушення закону, активісти звернулися із запитами до Національної поліцію України, Головне управління охорони спадщини, Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Планують запросити ще у профільного парламентського комітету і Генеральної прокуратури України.

      Костянтин Кулик, найбагатший прокурор України, за інформацією журналістів-розслідувачів Bihus.info, незаконно надбудував поверх у елітному житловому комплексі столиці, а гроші, за які купив нерухомість, отримав в результаті незаконних операцій. Все нерухоме майно оформив на цивільну дружину, з якою нібито не живе, але у них "в розлученні" з'явилося троє спільних дітей.

      "Є інформація про те, що ця надбудова відбувалася в момент введення в експлуатацію самого житлового комплексу. Тобто всі вже в ньому жили, і він вирішив собі надбудовувати ще один поверх", – розповідає Максим Кузнєцов, активіст ГО" Міжнародний антикримінальний союз ".

      Вартість трикімнатної квартири в ЖК "Дипломат Хол" в середньому досягає 10 мільйонів гривень. В яку суму оцінити 400 квадратних метрів з окремим входом, на яких зі своєю дружиною Іриною Німець живе прокурор, визначити важко, але сума сягає десятків мільйонів гривень. Звідки такі кошти у державного службовця, повинні розслідувати правоохоронні органи. Будівельні роботи Кулик почав ще в 2015 році, коли був військовим прокурором сил АТО. Але роботи з новою силою активізувалися навесні цього року. Активісти вже звернулися до голови Нацполіціі України щодо незаконних дій скандального прокурора Костянтина Кулика з вимогою відкрити кримінальне провадження.

      "Два тижні тому наша громадська організація проводила акцію протесту під стінами Генеральної прокуратури України, щоб не допустити скандального прокурора пана Кулика до роботи в новому офісі Генеральної прокуратури. Однією з підстав було те, що корупціонер не може боротися з корупцією", – нагадує Богдан Воронцов, голова ГО "Міжнародний антикримінальний союз".

      Активісти нагадали, що пан Кулик став першим українським чиновником, якому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

      Втім, це не завадило йому досі займати свою посаду, а все своє майно оформити на цивільну дружину. Виходить, що прокурор Кулик – захисник правосуддя – продовжує брехати звичайним людям не тільки про своє життя, а й про свої доходи. На протиправні дії Кулика вже звернули увагу навіть в парламенті.

      Раніше 60 народних депутатів від різних фракцій підписали колективний запит на відсторонення Костянтина Кулика. Запит вже підтримав і антикорупційний комітет. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обіцяв звільнити скандального прокурора до кінця року.

      Активісти додають, що це ще не останні кроки, і в подальшому ГО "Міжнародний антикримінальний союз" хоче відвідати комітет з питань містобудування та поговорити особисто з нардепами, а також запитати у Генпрокуратури, на що саме хворіє пан Кулик і який заклад забезпечує йому лікарняний.

       

      Як завжди залишатися на зв'язку: корисні поради для ведення бізнесу
      сьогодні
      12605
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Віталій Кличко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
      сьогодні , 09:11 Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
      Настя Сукач 18394
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сьогодні , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 232
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      592
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 07:20 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 3174
      Тарифи на опалення та гарячу воду: як змінилася роль Кабміну
      сьогодні , 07:05 Тарифи на опалення та гарячу воду: як змінилася роль Кабміну
      Ірина Поліщук 2233
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук