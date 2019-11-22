Кличко перевірить скандальну надбудову прокурора Кулика

Столичну нерухомість прокурора Костянтина Кулика перевірить сам Віталій Кличко. З таким запитом до КМДА звернулися активісти "Міжнародного антикримінального альянсу".

Вони продовжують розслідувати корупційні дії одіозного прокурора Кулика і боротися з незаконною київської забудовою на Жилянській, 59. Кажуть, є всі підстави вважати, що поверх, який надбудував Костянтин Кулик в елітному столичному комплексі "Дипломат хол", є незаконним, а гроші, за які він придбав нерухомість, отримані корупційним шляхом. Щоб привернути увагу до порушення закону, активісти звернулися із запитами до Національної поліцію України, Головне управління охорони спадщини, Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Планують запросити ще у профільного парламентського комітету і Генеральної прокуратури України.

Костянтин Кулик, найбагатший прокурор України, за інформацією журналістів-розслідувачів Bihus.info, незаконно надбудував поверх у елітному житловому комплексі столиці, а гроші, за які купив нерухомість, отримав в результаті незаконних операцій. Все нерухоме майно оформив на цивільну дружину, з якою нібито не живе, але у них "в розлученні" з'явилося троє спільних дітей.

"Є інформація про те, що ця надбудова відбувалася в момент введення в експлуатацію самого житлового комплексу. Тобто всі вже в ньому жили, і він вирішив собі надбудовувати ще один поверх", – розповідає Максим Кузнєцов, активіст ГО" Міжнародний антикримінальний союз ".

Вартість трикімнатної квартири в ЖК "Дипломат Хол" в середньому досягає 10 мільйонів гривень. В яку суму оцінити 400 квадратних метрів з окремим входом, на яких зі своєю дружиною Іриною Німець живе прокурор, визначити важко, але сума сягає десятків мільйонів гривень. Звідки такі кошти у державного службовця, повинні розслідувати правоохоронні органи. Будівельні роботи Кулик почав ще в 2015 році, коли був військовим прокурором сил АТО. Але роботи з новою силою активізувалися навесні цього року. Активісти вже звернулися до голови Нацполіціі України щодо незаконних дій скандального прокурора Костянтина Кулика з вимогою відкрити кримінальне провадження.

"Два тижні тому наша громадська організація проводила акцію протесту під стінами Генеральної прокуратури України, щоб не допустити скандального прокурора пана Кулика до роботи в новому офісі Генеральної прокуратури. Однією з підстав було те, що корупціонер не може боротися з корупцією", – нагадує Богдан Воронцов, голова ГО "Міжнародний антикримінальний союз".

Активісти нагадали, що пан Кулик став першим українським чиновником, якому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Втім, це не завадило йому досі займати свою посаду, а все своє майно оформити на цивільну дружину. Виходить, що прокурор Кулик – захисник правосуддя – продовжує брехати звичайним людям не тільки про своє життя, а й про свої доходи. На протиправні дії Кулика вже звернули увагу навіть в парламенті.

Раніше 60 народних депутатів від різних фракцій підписали колективний запит на відсторонення Костянтина Кулика. Запит вже підтримав і антикорупційний комітет. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка обіцяв звільнити скандального прокурора до кінця року.

Активісти додають, що це ще не останні кроки, і в подальшому ГО "Міжнародний антикримінальний союз" хоче відвідати комітет з питань містобудування та поговорити особисто з нардепами, а також запитати у Генпрокуратури, на що саме хворіє пан Кулик і який заклад забезпечує йому лікарняний.