18:39
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Кличко підписав в Берліні Меморандум про співробітництво в проектах у рамках Kyiv Smart City

89 Читать новость на русском
Мер Києва Віталій Кличко в Берліні підписав Меморандум з компанією atene KOM GmbH про співпрацю в сфері розвитку Smart City
Мер Києва Віталій Кличко в Берліні підписав Меморандум з компанією atene KOM GmbH про співпрацю в сфері розвитку Smart City

Підписання відбулося в Міністерстві транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини.

Зокрема, в Меморандумі йдеться про співробітництво в сфері дигіталізації (переведення інформації у цифровий формат) і подальше впровадження міських проектів в системі Kyiv Smart City задля комфорту та безпеки мешканців столиці. Про це йдеться на сайті партії УДАР.

"Київ успішно впроваджує технології Smart City в різних сферах міського управління. У нас вже працює і проект "Відкритий бюджет", і система петицій, система "Безпечне місто", технологічною є робота Центрів надання адмінпослуг. І ми продовжуємо робити Київ "розумним", – відзначив Кличко. – Підписаний сьогодні документ про консультаційні послуги передбачає цільові заходи та проекти, спрямовані на прискорення подальших кроків столиці у втіленні цифрових рішень. Вже цього місяця перша група експертів компанії atene KOM GmbH відвідає Київ та розпочне роботу над проектом", – наголосив після підписання Меморандуму мер Києва. Кличко переконаний, що з експертною допомогою та підтримкою німецьких колег Київ швидше і ефективніше втілюватиме цифрові технології в управлінні містом і забезпеченні більшого комфорту та безпеки мешканців столиці.

аtene KOM GmbH – європейська компанія, що має офіси в Берліні, багатьох інших містах Німеччини, в Брюсселі. На основі більш ніж 10-ти річного досвіду роботи компанія надає консультаційні послуги в сферах регіонального розвитку, розвитку цифрової інфраструктури, мобільності, енергетики та освіти. До сфери діяльності аtene KOM GmbH також входить координація та виконання проектів Європейського Союзу, федеральних програм фінансування, проектний та фінансовий менеджмент, навчальні семінари.

"Ми дуже раді просуванню цифрового порядку денного у партнерстві з містом Києвом. Як досвідчений гравець в сфері регіонального розвитку ми піклуємося в першу чергу про те, щоб громадяни отримали вигоду від інтелектуальної інфраструктури та цифрових рішень", – відзначив керуючий партнер компанії аtene KOM GmbH Тім Браукмюллер.

Віталій Кличко подякував німецьким партнерам та зазначив, що така співпраця була підготовлена та стала можливою, зокрема, завдяки підтримці держсекретаря Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Нiмеччини Райнера Бомби.

Теги: Київрада Віталій Кличко УДАР Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
сьогодні, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 607
Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?
сьогодні, 17:01 Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?
Інна Жолобович 1563
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сьогодні, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 670
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1644
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 2932
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук