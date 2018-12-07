Кличко показав, як тренується: боксер у феноменальній формі: відео
Колишній український чемпіон Володимир Кличко показав, як тренується у спортивному залі.
Володимир виконував складні вправи з гантелями.
Читайте також: Володимир Кличко приєднався до УЄФА
Кличко написав, що регулярна робота змусить вас відчувати себе, дивитися і думати краще.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"1 липня 2010 , 18:17
СКА переміг учетверте поспіль19 січня 2011 , 22:21
"Реал" пропонує за Погба двох футболістів18 березня 2014 , 14:39
Турецькі фанати влаштували в Дортмунді пожежу. Відео. ФОТО4 листопада 2014 , 20:18