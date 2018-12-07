Кличко показав, як тренується: боксер у феноменальній формі: відео

Колишній український чемпіон Володимир Кличко показав, як тренується у спортивному залі.

Володимир виконував складні вправи з гантелями.

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Кличко написав, що регулярна робота змусить вас відчувати себе, дивитися і думати краще.

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