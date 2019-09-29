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      Кличко пояснив, що пов'язує його зі "смотрящими" Суркісом та Столаром

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Фото з відкритих джерел

      Мер столиці Володимир Кличко заперечує будь-який вплив на нього Вадима Столара та Григорія Суркіса, яких вважають "смотрящими" за Києвом. Крім того, очільник Київради вважає маніпуляцією всі розмови навколо їх зустрічей.

      Про це мер Києва розповів у програмі "Рольові ігри" з Данилом Мокриком.

      Читайте також: Фірташа востаннє бачив у 2014 році, – Кличко

      Журналіст запитав Кличка, чи знає він, кого мають на увазі українці, коли в коментарях у мережі йому пишуть про "смотрящих". Той відповів: говорять, що керує містом не Кличко, а Столар. Але як Столар може керувати Києвом, мер столиці не розуміє. 

      Так, дійсно, я знаю його, він був депутатом. Як керівник Київради, я не можу не знати депутатів, але всім я постійно кажу: хто несе відповідальність, офіційно? Офіційно завжди несе мер. Несу я, – наголосив Кличко.

      "Як я можу віддати кермо комусь іншому, хто не несе відповідальності, а я буду за це відповідати? Ну логіка є? Ну як можна такі речі робити? І ще раз, щоб таких маніпуляцій не було: всі рішення по місту Києву приймаються в кабінеті мера, мною особисто", – додав політик.

      Довідка: Вадима Столара вважають скандальним забудовником.

      Вадим Столар
      Вадим Столар

      Данило Мокрик зазначив, що питання полягає в тому, чи ніхто на ці рішення не впливає. Адже, наприклад, раніше оприлюднили відео, на якому міський голова Києва зі Вадимом Столаром на святкуванні у Монако. До того ж, мер Києва відвідав й день народження Григорія Суркіса.

      Кличко відповів, що цьому відео вже декілька років. Крім цього, він пояснив, що постійно відвідує дні народження.

      Мене запрошують, я говорю гарні слова, вітаю тощо. Ніхто ж не розповсюджує відео, де я зустрічаюся з Клінтоном, чи Меркель. Вони знаходять якісь речі і починають маніпулювати цим,
      – додав політик.

      Мер Києва вважає, що завдяки впливу Суркіса було втілено в життя чимало добрих ідей. Він навів прикладу будівництво стадіонів у столиці, Львові та інших містах. "Так, я знайомий. Так, привітав. До чого це підводить? Знаєте, оці жарені факти, аа-а-ах", – додав Кличко.

      Хто такий Григорій СуркісУкраїнський футбольний функціонер. З 1993 по 1998 рік був президентом київського "Динамо". Після цього до 2002 року носив титул почесного президента клубу. Тоді ж офіційно передав право власності своєму молодшому брату Ігорю.Окрім футболу, Григорій Суркіс з 2006 року – віце-президент Національного олімпійського комітету України.

      У Верховній Раді Григорій Суркіс був двічі – з 1998 до 2006 року. Входив до фракції СДПУ(о) разом з Віктором Медведчуком. З 2019 року є народним депутатом України від партії "Опозиційна платформа — За життя".

      Журналіст наголосив, що Суркіс і Столар – народні депутати від партії Медведчука й запитав міського голову Києва, що його з ними пов'язує. "Чому ви починаєте про цих людей. Я знайомий з багатьма політиками і що? Столар. Зараз він у цій партії, до цього він був у "Нашій Україна". Ну, гуляє людина по партіях, це повинні виборці зробити висновки.

      Мокрик пояснив, що його цікавить те, що ті люди є в партії Медведчука і обстоюють антиукраїнську повістку дня. "На тему політики я з ними не спілкувався", – відповів Кличко.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Віталієм Кличком:

       

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      Теги: Віталій Кличко Новини України Новини політики Григорій Суркіс Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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