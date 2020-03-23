Кличко про фальшиві посвідчення на проїзд у транспорті: правоохоронці шукають порушників

Впродовж 22 березня правоохоронці видали понад 200 тисяч спецпосвідчень для проїзду у громадському транспорті. А над виявленням тих, хто намагався продавати фальшиві квитки, вже працюють правоохоронці.

Про спеціальні квитки на транспорт для певних категорій населення та їхню фальсифікацію розповів на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

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За його словами, впродовж 22 березня департамент транспортної інфраструктури КМДА видав понад 225 тисяч спеціальних квитків за заявками підприємств та установ.

Важливо! Такі спецпосвідчення на карантинний громадський транспорт у Києві вже продавали у мережі. В одному з оголошень придбати квиток можна було всього лише за 100 гривень.

Кличко додав, що порушників покарають.

Правоохоронці та фахівці з боротьби із кіберзлочинністю вже працюють над виявленням цих ділків,

– зазначив мер.

Та наголосив на тому, що, окрім спецквитка, потрібно мати і посвідчення, яке підтверджує місце роботи у передбачених сферах.

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Що відомо про режим роботи громадського транспорту у Києві

З 23 березня для запобігання поширенню коронавірусу діють жорсткі обмеження щодо громадського транспорту. Метро не працює, а по всьому місту курсують лише 5 маршрутів тролейбусів і по 6 – автобусів і трамваїв.

Користуватися громадським транспортом можуть лише спецпрацівники спеціальностей, необхідних для життєдіяльності міста. Мова йде про медиків, правоохоронців, рятувальників, співробітників стратегічних підприємств тощо.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження коронавірусом . З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані.

. З них троє – померли, одна людина одужала, ще 22 – перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. З 16 березня Україна закрила кордони для іноземців, а з 18 березня заборонила залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення . Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади , ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Через коронавірус режим надзвичайної ситуації ввели у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал