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Кличко прокоментував ріст цін в готелях перед Лігою чемпіонів

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Кличко назвав ріст цін в готелях перед Лігою чемпіонів світовою практикою
Кличко назвав ріст цін в готелях перед Лігою чемпіонів світовою практикою / Фото з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про те, що перед фіналом Ліги чемпіонів вже немає вільних місць у готелях, не відповідає дійсності, а стосовно стрімкого росту цін на житло – це світова практика.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода

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Віталій Кличко прокоментував інформацію про те, що вболівальники масово здають квитки, тому що в Києві немає житла чи воно дороге.

Велика кількість людей готові придбати ці квитки. Ми зв’язалися з клубами "Реал Мадрид", "Ліверпуль", з фан-клубами, сказали: будь ласка, хто здає квитки – дайте інформацію, бо ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз, який поширюють,
– сказав Кличко.

Щодо значного підвищення цін на житло перед фіналом Ліги чемпіонів це він назвав світовою практикою.

"Те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, то це не тільки в Києві, це всюди така світова практика. На жаль місто не може регулювати бізнес – це ринок", – додав він.

Нагадаємо, що Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу під час Ліги чемпіонів у Києві підтримати звернення до світової спільноти та уряду Росії щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини політики Віталій Кличко Реал – Ліверпуль Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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