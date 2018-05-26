Кличко разом із очільницею Мадрида записав кумедне відеозвернення до мера Ліверпуля: відео

Міський голова Києва Віталій Кличко разом із мером Мадрида Мануелою Кармена записав відеозвернення очільнику Ліверпуля, який не приїхав підтримати свою команду на фінальному матчі Ліги чемпіонів у Києві.

Ролик Кличко розмістив на своїй сторінці у Twitter.

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На ньому видно, що міські голови Києва та Мадрида перебувають на Софійській площі столиці.

Віталій Кличко зазначив, що було б справді чудово бачити мера Ліверпуля Джо Андерсона у Києві. Він додав, що бажає успіху його команді, але про можливі результати матчу у зверненні не йшлося.

Подивимося, хто буде найсильнішим гравцем. Привіт Ліверпулю!

– сказав мер Києва.