Кличко разом із очільницею Мадрида записав кумедне відеозвернення до мера Ліверпуля: відео
Міський голова Києва Віталій Кличко разом із мером Мадрида Мануелою Кармена записав відеозвернення очільнику Ліверпуля, який не приїхав підтримати свою команду на фінальному матчі Ліги чемпіонів у Києві.
Ролик Кличко розмістив на своїй сторінці у Twitter.
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На ньому видно, що міські голови Києва та Мадрида перебувають на Софійській площі столиці.
Віталій Кличко зазначив, що було б справді чудово бачити мера Ліверпуля Джо Андерсона у Києві. Він додав, що бажає успіху його команді, але про можливі результати матчу у зверненні не йшлося.
Подивимося, хто буде найсильнішим гравцем. Привіт Ліверпулю!
– сказав мер Києва.
Джерело: 24 канал
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