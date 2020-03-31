Кличко розповів, де можуть розмістити на обсервацію евакуйованих з-за кордону
Рішення про обрання місця обсервації для українців, які повернулися з-за кордону, ухвалює не міська влада Києва. Однак якщо у столиці потрібно буде розмістити людей, це зроблять у Чорнобильській лікарні, що на Лісовому масиві.
Питанням повернення людей спецрейсами займається Міністерство інфраструктури. Про це повідомив мер Києва, пише пресслужба КМДА.
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За його словами, куди розселяти людей, вирішували структури державного рівня. До влади Києва щодо розселення евакуйованих не зверталися.
Якщо ж буде така необхідність, Київ підготовлений. У Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві у нас є 200 ліжок, де можемо розміщати киян на обсервацію,
– зазначив Кличко.
Мер заявив, що жителі міста за це не платитимуть.
Кличко також прокоментував розміщення людей на обсервацію у готелі "Козацький", зазначивши, що він перебуває в комунальній власності.
"Розумію побоювання киян. Готель "Козацький", куди поселили людей на обсервацію, у центрі столиці – на Майдані Незалежності, – пояснив міський голова. Він такі дії оцінює як нелогічні, однак вплинути на рішення державних органів не може.
До слова, станом на 31 березня у Києві зафіксували 107 випадків зараження, а у Київській області – 52.
Зверніть увагу! Уряд 29 березня збирався на позачергове засідання. Під час нього ухвалили рішення про обов'язковість обсервації для тих, хто повернувся в Україну з-за кордону.
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