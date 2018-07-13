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Кличко розповів, коли відремонтують Шулявський міст

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Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року
Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року / Фото з відкритих джерел

Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу буде тривати не більше одного року. Його реконструкція коштуватиме 1 мільярд гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

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Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей шляхопровід, аби ним можна було користуватися на повну потужність. Більше одного мільярда гривень коштуватиме реконструкція цього мосту,
– зазначив Кличко.

За словами мера, "Шулявський шляхопровід є важливим об'єктом транспортної інфраструктури столиці, тому відновити його треба якомога швидше".

Крім того, Кличко підкреслив, що 75 мостів і шляхопроводів Києва також вимагають капітального ремонту.

Нагадаємо, 27 лютого в Києві частково обвалився Шулявський шляхопровід.

Теги: Новини Києва Шулявський міст Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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