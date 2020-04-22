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      Кличко розповів про ситуацію із забрудненням повітря у Києві

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      У повітрі Києва досі фіксують продукти горіння / Фото 24 каналу

      В Київській області продовжують боротися із горінням трави – лише за останню добу, 21 квітня, зафіксували 37 пожеж. Це відображається на якості повітря у столиці України.

      Понад 1000 рятувальників Київського гарнізону досі працюють в посиленому режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу 22 квітня, повідомляє 24 канал. 

      Важливо Якість повітря у Києві знову погіршилася

      Частина з них понад півтора тижні працює в зоні відчуження, де досі виникають локальні пожежі. Також столичні вогнеборці допомагають гасити пожежі в Житомирській області,
      – розповів він. 

      Кличко наголосив, що у Києві досі фіксують продукти горіння. Водночас триває посилене миття вулиць від запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу. 

      Яка ситуація із якістю повітря у Києві

      • Українська столиця перебувала у лідерах серед міст із найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. 
      • Наразі ситуація покращилася, хоча Київ досі час від часу підіймається до лідерів у цьому списку. Забруднення пов'язують із пожежами у Житомирській області та Чорнобильській зоні. 
      • Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій запевнили, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Пожежа Віталій Кличко Забруднення повітря Новини Києва Новини України Новини політики
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