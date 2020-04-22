Кличко розповів про ситуацію із забрудненням повітря у Києві

В Київській області продовжують боротися із горінням трави – лише за останню добу, 21 квітня, зафіксували 37 пожеж. Це відображається на якості повітря у столиці України.

Понад 1000 рятувальників Київського гарнізону досі працюють в посиленому режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу 22 квітня, повідомляє 24 канал.

Важливо Якість повітря у Києві знову погіршилася

Частина з них понад півтора тижні працює в зоні відчуження, де досі виникають локальні пожежі. Також столичні вогнеборці допомагають гасити пожежі в Житомирській області,

– розповів він.

Кличко наголосив, що у Києві досі фіксують продукти горіння. Водночас триває посилене миття вулиць від запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

Яка ситуація із якістю повітря у Києві