Кличко розповів про ситуацію із забрудненням повітря у Києві
В Київській області продовжують боротися із горінням трави – лише за останню добу, 21 квітня, зафіксували 37 пожеж. Це відображається на якості повітря у столиці України.
Понад 1000 рятувальників Київського гарнізону досі працюють в посиленому режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу 22 квітня, повідомляє 24 канал.
Важливо Якість повітря у Києві знову погіршилася
– розповів він.
Кличко наголосив, що у Києві досі фіксують продукти горіння. Водночас триває посилене миття вулиць від запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.
Яка ситуація із якістю повітря у Києві
- Українська столиця перебувала у лідерах серед міст із найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
- Наразі ситуація покращилася, хоча Київ досі час від часу підіймається до лідерів у цьому списку. Забруднення пов'язують із пожежами у Житомирській області та Чорнобильській зоні.
- Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій запевнили, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.
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