Кличко розповів, як зекономив 100 мільйонів на "скляному мості"

Мер Києва Віталій Кличко похвалився, що місту вдалося заощадити понад 100 мільйонів гривень. Адже на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці гроші не розкрадали, а економили.

Віталій Кличко зазначив, що факт економії грошей підтвердили кілька експертиз. Про це він повідомив у фейсбуці.

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За його словами, на міст у центрі Києва витратили трохи більше, ніж 300 мільйонів гривень. Це з урахуванням споруд усіх проєктних та додаткових робіт.

Загалом на міст з прилеглими об’єктами й територією місто витратило 306 мільйонів гривень. Хоча, за попередніми розрахунками, передбачалася сума майже 420 мільйонів,

– зазначив Кличко.

Тобто місту вдалося зекономити понад 100 мільйонів гривень.

Кличко розповів, що усю документацію з будівництва мосту місто передало одразу в кілька інстанції. Зокрема, в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу та в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Міський голова Києва отримав результати всіх експертиз. І вони свідчать не про розкрадання, а про економію грошей.

За словами мера, тепер Київ остаточно розрахується за всі роботи.

Кличко наголосив, що цей міст "зробили інструментом політичної боротьби проти нього як мера". Через міст Кличка звинувачували у завищенні вартості, розкраданні грошей, повідомляли про небезпеку самої конструкції.

Однак "скляний міст" уже став однією з візитівок Києва. "А мені приємно, що кияни його називають "мостом Кличка", – підсумував мер Києва.

Коротко про "міст Кличка"