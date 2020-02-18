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      Кличко розповів, як зекономив 100 мільйонів на "скляному мості"

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      Віталій Кличко розповів, як зекономив 100 мільйонів на "скляному мості" / biz.liga.net

      Мер Києва Віталій Кличко похвалився, що місту вдалося заощадити понад 100 мільйонів гривень. Адже на новому пішохідно-велосипедному мості у центрі столиці гроші не розкрадали, а економили.

      Віталій Кличко зазначив, що факт економії грошей підтвердили кілька експертиз. Про це він повідомив у фейсбуці.

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      За його словами, на міст у центрі Києва витратили трохи більше, ніж 300 мільйонів гривень. Це з урахуванням споруд усіх проєктних та додаткових робіт.

      Загалом на міст з прилеглими об’єктами й територією місто витратило 306 мільйонів гривень. Хоча, за попередніми розрахунками, передбачалася сума майже 420 мільйонів,
      – зазначив Кличко.

      Тобто місту вдалося зекономити понад 100 мільйонів гривень.

      Кличко розповів, що усю документацію з будівництва мосту місто передало одразу в кілька інстанції. Зокрема, в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу та в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Міський голова Києва отримав результати всіх експертиз. І вони свідчать не про розкрадання, а про економію грошей.

      За словами мера, тепер Київ остаточно розрахується за всі роботи.

      Кличко наголосив, що цей міст "зробили інструментом політичної боротьби проти нього як мера". Через міст Кличка звинувачували у завищенні вартості, розкраданні грошей, повідомляли про небезпеку самої конструкції.

      Однак "скляний міст" уже став однією з візитівок Києва. "А мені приємно, що кияни його називають "мостом Кличка", – підсумував мер Києва.

      Коротко про "міст Кличка"

      • "Міст Кличка" – це переправа, яка з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки побудова мосту була ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, містяни охрестили споруду "мостом Кличка".
      • Протяжність мосту – 210 метрів, висота – 22 метри, ширина – відрізняється у різних місцях (від 6 до 14 метрів). На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень. Відкрили його 25 травня 2019 року.
      • Відкрили його 25 травня 2019 року. До слова, НАБУ розпочинало кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва "мосту Кличка".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Віталій Кличко Новини України Гроші Міст Кличка Новини Києва
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