18:26
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Кличко сказав, за що найбільше шкодує на посаді мера

      3739 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty images

      Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кроки, які він робив за п'ять років правління, були майже всі правильними.

      В інтерв'ю у програмі "Рольові ігри" він сказав: "Багато було неефективних призначень".

      Варто знати! Провали Кличка: чим серйозно розчарував українців мер Києва

      "Я вважаю, що кроки, які я робив, були майже всі правильними. Але те, що не зробив, не встиг, таких речей теж достатньо багато", – пояснив Кличко.

      Глобальних помилок, які б нанесли великої шкоди, слава Богу, не було,
      – зазначив мер Києва.

      За його словами, він взяв на себе важливе завдання – змінити столицю та додав: "І я дуже цьому радий. Мене критикують, але я не зважаю на це. Ось цей "кличківський" міст, який зараз критикують, то зараз вже помітно, як у нас змінилась туристична складова, тому що люди ходять не на Хрещатик гуляти, а на Володимирську гірку".

      Що треба знати про "Міст Кличка"?

      Це переправа, яка з'єднує два пагорби: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Назву "міст Кличка" вона отримала через те, що її спорудили за ініціативою Віталія Кличка. 

      На будівництво мосту протяжність 210 метрів витратили понад 400 мільйонів гривень. НАБУ вже встигло відкрити кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва споруди. 

      25 травня 2019 року відбулось відкриття "мосту Кличка". І від цього часу з ним постійно трапляються якісь оказії: то тріскає скло, то виїжджають автівки.

      Дивіться відео про невдачі на мості Кличка:

       

      blog_ava
      Магнітні бурі у вересні: коли відбудуться потужні метеоудари
      сьогодні
      8791
      Теги: Новини політики Новини України Міст Кличка Віталій Кличко Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      сьогодні , 18:00 Відставка Данилюка: як до цього причетний Коломойський
      Дмитро Гнап 265
      Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      сьогодні , 17:00 Чим небезпечний Коломойський: люди олігарха у Верховній Раді
      Сергій Лещенко 907
      Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандалі у США
      сьогодні , 16:09 Голобородько VS Зеленський: На чий бік має стати Україна у скандалі у США
      Антон Голобородько 308
      Как страх ведет нас по жизни
      сьогодні , 16:00 Как страх ведет нас по жизни
      Блог Соцмережі 397
      Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      сьогодні , 15:00 Чому ветеранам необхідна допомога в адаптації до цивільного життя: приклад мінера мосту у Києві
      Леонід Остальцев 204
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук