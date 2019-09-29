Кличко сказав, за що найбільше шкодує на посаді мера

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що кроки, які він робив за п'ять років правління, були майже всі правильними.

В інтерв'ю у програмі "Рольові ігри" він сказав: "Багато було неефективних призначень".

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"Я вважаю, що кроки, які я робив, були майже всі правильними. Але те, що не зробив, не встиг, таких речей теж достатньо багато", – пояснив Кличко.

Глобальних помилок, які б нанесли великої шкоди, слава Богу, не було,

– зазначив мер Києва.

За його словами, він взяв на себе важливе завдання – змінити столицю та додав: "І я дуже цьому радий. Мене критикують, але я не зважаю на це. Ось цей "кличківський" міст, який зараз критикують, то зараз вже помітно, як у нас змінилась туристична складова, тому що люди ходять не на Хрещатик гуляти, а на Володимирську гірку".

Що треба знати про "Міст Кличка"?

Це переправа, яка з'єднує два пагорби: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Назву "міст Кличка" вона отримала через те, що її спорудили за ініціативою Віталія Кличка.

На будівництво мосту протяжність 210 метрів витратили понад 400 мільйонів гривень. НАБУ вже встигло відкрити кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва споруди.



25 травня 2019 року відбулось відкриття "мосту Кличка". І від цього часу з ним постійно трапляються якісь оказії: то тріскає скло, то виїжджають автівки.

Дивіться відео про невдачі на мості Кличка: