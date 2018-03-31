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Кличко сповістив, які туристичні об'єкти відкриють у Києві

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Мер Києва Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко / Фото з вільних джерел

Мер столиці Віталій Кличко сповістив, що у 2018 році Київ очікує на ще більше туристів. Тому він анонсував відкриття кількох туристичних об'єктів.

Про це інформує прес-служба.

Він зазначив, що через фінал Ліги чемпіонів у травні десятки тисяч туристів відвідають столицю. Він запевнив, що його завданням є показати, якою чудовою є столиця.

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За прогнозами Кличка, у 2018 році відвідають близько двох з половиною мільйонів гостей. До слова, минулого року до Києва приїхали півтора мільйона туристів.

Мер столиці зазначив, що кожен турист у середньому, витрачає в Києві 150 доларів на добу. І ці кошти – це інвестиції в економіку столиці.

Цьогоріч буде оновлено, зокрема, Володимирську гірку, Алею художників, Пейзажну алею. Ми скоро будемо відкривати дуже красиві сходи від Пейзажної алеї до урочища Гончарі – Кожум'яки. Облаштуємо територію довкола Андріївської церкви,
– анонсував Кличко.

Також, за словами Кличка, чимало гостей приїде до міста восени, коли Київ прийматиме 56-й Конгрес Світової боксерської Ради (WBC). Такий великий боксерський захід в Україні відбудеться вперше.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що роздумує щодо майбутніх президентських виборів Україні, але спочатку повинен виконати все, що обіцяв киянам.

Теги: Новини України Віталій Кличко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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