Кличко в Давосі виступить на дискусії щодо розширення співробітництва між "розумними" містами

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться у швейцарському Давосі 22-25 січня.

Основними темами цьогорічної зустрічі, яка збере близько 3 тис. учасників зі всього світу, стануть: світова економіка та геополітика, кліматична криза, четверта хвиля глобалізації, психічне здоров’я сучасного світу, Брекзіт та інші. Про це йдеться на сайті партії УДАР.

Віталій Кличко виступить під час дискусії "Smart Financing for Smart Cities", присвяченій розширенню співробітництва між "розумними" містами та використанню альтернативних фінансових інструментів.

Також Кличко разом з братом Володимиром візьме участь у панельній дискусії на тему: "Smart City. Smart Sport" у форматі Ukrainian House Davos.

Окрім того, мер Києва виступить на ланчі, що традиційно організовує американське видання The Washington Post, та який збере цього року найвпливовіших американських і світових політиків та найпотужніших гравців світового бізнесу.