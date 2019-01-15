Кличко великий претендент, – промоутер зробив заяву про повернення Володимира

Британський промоутер Едді Хірн (Matchroom Boxing) поділився своїми думками щодо чуток про повернення українського екс-чемпіона світу Володимира Кличка в ринг. Хірн заявив, що Кличко не битиметься з Діліаном Уайтом, про що раніше писали.

Хірн заявив, що 13 квітня – дата, на яку він зарезервував лондонський стадіон "Вемблі" для бою, на 75% буде скасована.

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Зокрема, британець спростував чутки, що Кличко – Уайт візьмуть цю дату. Також він невпевнений, що Володимир відновить кар'єру, а Берн Бендте буде менеджером українця.

"Я думаю, що зараз такий привабливий час у суперважкій вазі, що люди, які недавно закінчили кар'єру, кажуть: "Вау, такого не було, коли я бився". Може Кличко дивиться на суперважкий дивізіон і каже: "Я хотів би опинитися серед них". Джошуа, Уайт, Ф'юрі, Ортіс, Міллер, Усик на підході. Я думаю, що не проходить і дня, щоб Володимир не бажав повернутися, тому що він великий-великий претендент. У нього велике серце і він великий конкурент", – цитує Хірна vRinge.

Промоутер Ентоні Джошуа вважає, що Кличко таки проведе реванш проти британця.

Нагадаємо, раніше журналіст Стів Банс заявив, що Володимир Кличко може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – щоб побити рекорд Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера та у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі.



Варто нагадати, що Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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