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      Кличко відчитав депутата від "Свободи" за політиканство та неконструктив, – блогер

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      Кличко поставив на місце свободівця за політиканство і популізм
      Кличко поставив на місце свободівця за політиканство і популізм / Фото з відкритих джерел

      Мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради 13 грудня поставив на місце знахабнілого депутата від фракції "Свобода" Ігоря Мірошниченка за політиканство і популізм.

      Про це повідомив у своєму Facebook блогер та політичний експерт Володимир Макарський.

      Він нагадав, що під час засідання Ігор Мірошниченко заявив про те, що за гроші, за які була побудована школа на Осокорках, можна було побудувати дві-три інші школи. Віталій Кличко цим неабияк обурився і різко відреагував на заяву депутата від фракції «Свобода».

      Втомилися ми всі українці від криків "ганьба", "все пропало", "у нас нічого не виходить і нічого не вийде". І взагалі ми не в тій країні живемо, і потрібно з неї втекти ... Я з великим задоволенням найближчим часом презентую, що в місті Києві зроблено. Нам є, що презентувати, нам є, чим відповідати в цих складних умовах в країні,
      – цитує мера столиці блогер.

      За його словами, з твердженням Кличка про те, що навіть в складних економічних умовах місто успішно розвивається, складно сперечатися. Для підкріплення своїх слів Макарівський наводить уривок з промови мера у відповідь на нападки свободівця.

      "Але навіть в цих умовах ми показуємо результат - і нам є чим пишатися. І я буду радий презентувати цифри, не емоції. Скільки кілометрів доріг відремонтовано, скільки садків побудовано, як скоротилася черги в садочки. Ці ваші слова про те, що одну школу побудували, а за ці гроші можна було два-три... Я пишаюся, що у нас кращі школи по країні, я пишаюся, що наші діти ходять в ці муніципальні школи, які набагато кращі, ніж приватні. Може бути, я занадто емоційний, але у нас багато успіхів. Так, є багато викликів. Але я закликаю всіх об'єднається і разом змінювати наше місто на краще", – заявив Віталій Кличко.

      Володимир Макарівський зазначив, що сьогодні, 19 січня, мер таки презентував свій звіт і обіцянку виконав. А ось депутат від свободи "так і залишився балаболом-популістом".

      Нагадаємо, що 19 грудня мер Києва публічно відзвітував перед киянами за 2018 рік. Також нагадаємо, що мер восени 2018 року відкрив найбільш технологічну школу в Україні.

      Теги: Новини України Новини політики ВО "Свобода" Новини Києва Віталій Кличко
      Джерело: 24 Канал
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