Кличко відкрив капітально відремонтований сквер перед кінотеатром "Жовтень" на Подолі
Мер Києва Віталій Кличко відкрив капітально відремонтований сквер на площі перед кінотеатром "Жовтень". Там повністю оновили тротуари та доріжки, облаштували їх декоративною плиткою.
У сквері встановили і автоматичну систему поливу, нове освітлення, поставили нові лави, урни для сміття. А також здійснили повну реконструкцію фонтану. Про це йдеться на сайті партії УДАР.
Водограй складається з чаші діаметром 7 метрів та з двох рингів, один з яких підіймає воду на висоту струменя 2,5 метри, а другий – на 1,5 метри. Встановлено також нову систему фільтрації та знезараження води. Ввечері фонтан підсвічуватиметься різними кольорами.
"Впевнений – сквер біля кінотеатру "Жовтень" стане родзинкою Подолу. Тут можна відпочити від міської метушні, погуляти з дітьми та в спеку посидіти біля оновленого фонтану, – відзначив Кличко. м Київ стає більш комфортним в плані відпочинку. Ми здійснюємо реконструкцію зелених зон по всьому місту, аби людям не доводилося їхати в інший район, щоб відпочити", – сказав мер столиці.
В сквері встановили нові дитячий і спортивний майданчики. Також в спекотні дні тут працюватиме рамка для розпилювання води. Мер підкреслив, що за останніх 4 роки в столиці реконструювали водограї на Русанівці, на Майдані незалежності та на вулиці Хрещатик. А також здійснено ремонти в 300 парках та скверах столиці.
Також Віталій Кличко ознайомився з новою схемою руху транспорту на Подолі. Вона передбачає повне перекриття руху автотранспорту перед центральними корпусами Києво-Могилянської академії з розширенням існуючої пішохідної зони Контрактової площі.
"Поділ – історичний район столиці. Сюди приходить не тільки багато киян, а й гостей Києва. Прогулятися вуличками старого міста, відвідати кав’ярні, маленькі ресторанчики. Було багато звернень та петицій киян з проханням зробити частину Подолу пішохідною зоною, – підкреслив Кличко. – Ми сьогодні впроваджуємо найкращий досвід, робимо Київ привабливим. І розуміємо, що необхідно реалізувати той великий туристичний потенціал, який є у нашого міста. – Щоб до нас приїздили туристи, щоб про Київ говорили, щоб ним захоплювалися", – відзначив Кличко.
За словами мера, у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони відбуваються і зміни в русі автотранспорту на Подолі. Так, згідно планів, потік транспорту з вулиці Братської буде спрямовано на вулицю Волоську. Також більшість вулиць буде переведено в односторонній режим руху транспорту. Вулиця Почайнинська залишиться з двостороннім рухом. Для зручності пасажирів громадського транспорту збільшать кількість автобусів на маршрутах.
Також в рамках реалізації проекту здійснено реконструкцію 6 світлофорних об’єктів відповідно до нової схеми організації дорожнього руху, та збудовано 2 нових світлофорних об’єкти – на перехрестях вулиць Набережно-Хрещатицької та Хорива і Волоської та Хорива. Також тривають роботи з розробки схеми облаштування додаткових місць для паркування автотранспорту.