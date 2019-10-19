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      Кличко виліз на дах будинку у центрі Києва і записав відео про знесення скандальної надбудови

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      Кличко спостерігає за знесенням незаконної будови
      Кличко спостерігає за знесенням незаконної будови / скріншот з відео

      У Києві завершують демонтаж незаконної надбудови у будинку на вулиці Софіївській. Мер столиці Віталій Кличко запевнив, що до вечора суботи її знесуть.

      За словами мера Києва, обсяг робіт на цій будівлі чималий і працювати складно, але комунальні служби впораються із завданням.

      До теми: Знесення скандальної надбудови у Києві: вигляд історичної будівлі у фото та відео

      Що відомо про скандальну надбудову у центрі Києва? 

      "Шпаківня" у центрі столиці неабияк обурила киян. Процес ускладнювався повним ігноруванням усіх приписів власника квартири, який вирішив розширити апартаменти на дах, порушивши фасад будівлі 1952 року.

      Начальник управління цивільного захисту КМДА Роман Ткачук пояснив, що власник "шпаківні" жодним чином не йде на співпрацю з владою міста, а тому рятувальникам прийшлось заходити на місце виконання робіт через дах.


      Скандальна надбудова у центрі Києва

      Для знесення так званої "шпаківні" залучили 20 будівельників. А задля безпеки перехожих периметр охороняє поліція. Загрозливу надбудову зводили під погідливе мовчання ще з вересня.

      До слова: Гончарук та Кличко обговорили незаконні забудови в Києві

      Знесення скандальної надбудови у центрі Києва

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Віталій Кличко Скандальні забудови Новини нерухомості КМДА
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