Кличко вимагає припинити скандальне будівництво на Осокорках до погодження з громадою

Крапку у конфлікті навколо будівництва на Осокорках має поставити Містобудівна рада. До того, як вона ухвалить рішення, ніяких робіт на об’єкті відбуватися не повинно.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками забудовника, громадськими активістами та керівниками профільних департаментів КМДА.

"Ключове питання – якщо починається будівництво житла, повинна бути врахована наявність всіх інфраструктурних об’єктів поруч. Парки відпочинку, садочки, школи – все це має бути передбачене і побудоване першочергово. Кожен мешканець повинен знати як виглядатиме район після забудови. І головне – ми маємо передусім враховувати інтереси громади", – заявив Кличко.

Забудовник апелює тим, що має дозвільні документи на будівництво. Але мер звернувся до представників компанії-забудовника зробити детальний макет забудови цієї території з урахуванням інтересів громади навколишніх мікрорайонів.

"Макет має бути презентований саме на Містобудівній раді – фахівцям, громадськості, активістам. Я неодноразово зустрічався як з представниками громадськості, так і з представниками забудовника. І завжди говорив, що компроміс в цій ситуації ми можемо знайти тільки під час дискусії, – відзначив Кличко. – Є люди які вже вклалися в це будівництво, і хочуть отримати свої квартири. Але, без згоди громади ми не можемо продовжувати будівництво", – підкреслив мер.

Він закликав усі сторони дотримуватися законності і діяти виключно в правовому полі. А також не використовувати цю ситуацію з метою отримання сумнівних політичних дивідендів.

Нагадаємо, під час останнього засідання земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках. Профільний департамент наполягає, що компанія – забудовник "Контактбудсервіс" винен міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі. А освоєння ділянки повинні були розпочати ще до 2008 року.