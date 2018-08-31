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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кличко вирушив до США попрощатися із Маккейном: його запросила сім'я сенатора

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Кличко вирушив до США, щоб попрощатися із сенатором Джоном Маккейном
Кличко вирушив до США, щоб попрощатися із сенатором Джоном Маккейном / фото з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко візьме участь у заходах із вшанування пам'яті американського сенатора Джона Маккейна, які відбудуться в суботу, 1 вересня, у Вашингтоні. Кличко отримав запрошення на церемонію від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Про це інформує прес-служба КМДА.

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Мер Києва відвідає Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де будуть присутні родина і друзі Маккейна, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме під час цієї служби виступлять екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Додамо, що до цього із Джоном Маккейном попрощалися у Фініксі, штат Арізона. 31 серпня труну із тілом сенатора виставлять у Вашингтоні у центральній ротонді Капітолію.

Поховають Маккейна 2 вересня в Аннаполісі, штат Меріленд, на території Військово-морської академії США, яку політик колись закінчив.

Раніше стало відомо, що на похороні американського сенатора Джона Маккейна, який запланований на неділю, 2 вересня, будуть присутні посол України у США Валерій Чалий та інші представники України.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Віталій Кличко Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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