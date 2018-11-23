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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Кличко висловив свою позицію щодо KFC у Будинку профспілок

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      Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття KFC у Будинку профспілок
      Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття KFC у Будинку профспілок / kyivcity.gov.ua

      Мер Києва Віталій Кличко вважає великою помилкою відкриття KFC у Будинку профспілок, проте щодо закриття закладу фаст-фуду мер не сказав нічого.

      Про це повідомляє прес-служба міської влади.

      Читайте також: KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться

      Кличко заявив, що відкривати ресторан у місці, де відбувалися історичні події, – неправильне рішення. Він додав, що розуміє емоції людей, які вийшли з протестом проти відкриття подібного закладу.

      Я був на Майдані, був у цій будівлі і вважаю, що відкриття там ресторану – велика помилка,
      – сказав мер столиці.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Зокрема, активісти розфарбували вітрини закладу.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

       
      Скандал з kfc у будинку профспілок: хроніка подій
      Теги: Новини України протести Володимир Кличко Новини Києва Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві
      Джерело: 24 канал
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