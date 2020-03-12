17:12
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Кличко вже переміг: Готувати СН до виборів в Києві буде кум Єрмака – скандальний депутат Тищенко

      -
      Микола Тищенко / facebook.com

      У Зеленського віддали вибори в Києві на відкуп скандальному ресторатору Тищенко.

      У четвер, 12 березня в Офісі президента України відбулася зустріч з київськими мажоритарниками від "Слуги народу".

      На зустрічі нардепів поставили до відома, що відтепер керівником київського штабу, який відповідає за підготовку до місцевих виборів в столиці, буде скандально відомий ресторатор Микола Тищенко. Як відомо, раніше передбачалося, що відповідальним за підготовку "Слуги народу" до виборів в Києві буде перший заступник голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

      Призначення ресторатора Микола Тищенко керівником київського штабу пов'язують з впливом глави ОПУ Андрія Єрмака, яке зміцнилося після газових переговорів і обміну полоненими. Як відомо, Микола Тищенко доводиться Андрію Єрмаку кумом (новий глава ОП є хрещеним батьком Данила, старшого сина нардепа).

      Сам Микола Тищенко відомий своїм кримінальним минулим (в певних колах за ним закріпилося прізвисько Коля Оболонський) і талантом постійно потрапляти в різноманітні медійні скандали, які б'ють як по ньому, так і по іміджу партії і президента, яких він представляє.

      Повідомляється, що новопризначений глава київського штабу "Слуги народу" вже провів ряд сумнівних кадрових рішень, зробивши заступниками своїх помічників по виборчій кампанії в Києві депутата Київради Аллу Шлапак і ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького, які відомі своєю причетністю до розграбування Києва за часів Черновецького.

      На думку експертів, призначення Єрмаком свого кума Тищенко на пост глави передвиборного штабу по Києву від "Слуги народу" не тільки б'є по рейтингах самого президента, а й підтверджує підозри про те, що певні люди в команді президента відмовилися від боротьби за Київ і пішли на домовленості з Віталієм Кличком. Той зумів втриматися на посаді голови Київської міської державної адміністрації, незважаючи на бажання колишнього глави ОП Андрія Богдана його прибрати, почавши з цього загальну зміну влади в Києві. Як відомо, допоміг Кличку нинішній керівник президентського офісу Андрій Єрмак, який увійшов зараз в силу.

      Зрозуміло, що не висунути свого кандидата в Києві "Слуги народу" не можуть, однак відверто слабкий кандидат не зможе перешкодити Кличку виграти вибори і залишитися при владі.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Віталій Кличко Микола Тищенко Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:08 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 17:00 Дуже вчасний карантин
      Анна Маляр
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 15:25 Останні дні "Беркута" – спогади і фото
      Анатолій Яворський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук