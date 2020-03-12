Кличко вже переміг: Готувати СН до виборів в Києві буде кум Єрмака – скандальний депутат Тищенко

У Зеленського віддали вибори в Києві на відкуп скандальному ресторатору Тищенко.

У четвер, 12 березня в Офісі президента України відбулася зустріч з київськими мажоритарниками від "Слуги народу".

На зустрічі нардепів поставили до відома, що відтепер керівником київського штабу, який відповідає за підготовку до місцевих виборів в столиці, буде скандально відомий ресторатор Микола Тищенко. Як відомо, раніше передбачалося, що відповідальним за підготовку "Слуги народу" до виборів в Києві буде перший заступник голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Призначення ресторатора Микола Тищенко керівником київського штабу пов'язують з впливом глави ОПУ Андрія Єрмака, яке зміцнилося після газових переговорів і обміну полоненими. Як відомо, Микола Тищенко доводиться Андрію Єрмаку кумом (новий глава ОП є хрещеним батьком Данила, старшого сина нардепа).

Сам Микола Тищенко відомий своїм кримінальним минулим (в певних колах за ним закріпилося прізвисько Коля Оболонський) і талантом постійно потрапляти в різноманітні медійні скандали, які б'ють як по ньому, так і по іміджу партії і президента, яких він представляє.

Повідомляється, що новопризначений глава київського штабу "Слуги народу" вже провів ряд сумнівних кадрових рішень, зробивши заступниками своїх помічників по виборчій кампанії в Києві депутата Київради Аллу Шлапак і ексглаву фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького, які відомі своєю причетністю до розграбування Києва за часів Черновецького.

На думку експертів, призначення Єрмаком свого кума Тищенко на пост глави передвиборного штабу по Києву від "Слуги народу" не тільки б'є по рейтингах самого президента, а й підтверджує підозри про те, що певні люди в команді президента відмовилися від боротьби за Київ і пішли на домовленості з Віталієм Кличком. Той зумів втриматися на посаді голови Київської міської державної адміністрації, незважаючи на бажання колишнього глави ОП Андрія Богдана його прибрати, почавши з цього загальну зміну влади в Києві. Як відомо, допоміг Кличку нинішній керівник президентського офісу Андрій Єрмак, який увійшов зараз в силу.

Зрозуміло, що не висунути свого кандидата в Києві "Слуги народу" не можуть, однак відверто слабкий кандидат не зможе перешкодити Кличку виграти вибори і залишитися при владі.