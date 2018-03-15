Кличко закликав притягнути до відповідальності усіх винних в сутичці на Татарці

Правоохоронні органи повинні всебічно розслідувати події, що сталися під час протистояння на земельній ділянці на Татарці.

І всі без виключення винні мають понести відповідальність. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті партії УДАР.

"Я переконаний, правоохоронні органи, які порушили справу, повинні розслідувати її всебічно та відкрито. І чому та хто побив депутата. І що робили та які дії чинили на майданчику депутати. Хто жбурляв пляшки із запальною сумішшю та хто кого бив", – підкреслив міський голова.

Кличко зауважив, що громадськість і ЗМІ мають бути поінформовані про хід розслідування та з‘ясовані під час розслідування деталі події. "А всі без виключення винні в безладах повинні бути притягнуті до відповідальності", – наголосив міський голова.

Водночас мер Києва закликав припинити всі спекуляції відносно земельної ділянки, на якій сталися сутички. За словами Кличка, ця земельна ділянка була надана більше 10 років тому в оренду торговому представництву Таджикистану на основі міждержавної угоди. Крім того, додав мер Києва, рік тому Київрада продовжила договір оренди, а гаражі, які стоять на цій землі, розміщені там незаконно. "І в мене питання: що там захищали депутати? Не треба чинити провокацій!", – підкреслив він.

Безвідповідальними назвав мер і сьогоднішні дії фракції "Свобода", депутати якої заблокували засідання Київради. Кличко закликав депутатів Київради працювати в інтересах Києва і киян, а не влаштовувати безлади. "Не це потрібно людям, а конкретні справи і втілені зміни. А депутати повинні працювати, а не влаштовувати шоу, зриваючи сесію", – наголосив Віталій Кличко.