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Кличко збирає підписи зірок світового футболу під листом з вимогою звільнити Сенцова

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Кличко збирає підписи зірок світового футболу під листом з вимогою звільнити Сенцова
Кличко збирає підписи зірок світового футболу під листом з вимогою звільнити Сенцова / фото із соцмереж

Мер Києва Віталій Кличко збирає підписи відомих спортсменів та зірок світового футболу під зверненням з вимогою негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє прес-служба політика у Facebook.

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Зазначається, що частину підписів Кличко зібрав під час Турніру чемпіонів УЄФА, який відбувся в рамках фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику. Лист Кличка вже підписали екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко, амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, англійський футбольний фрістайлер Біллі Вінгров, гравець збірної Ямайки з футболу Джеремі Лінч, екс-гравець збірної Франції та клубів "Олімпік" Марсель, "Мілан", "Челсі" Марсель Десаї, англійський футболіст Стен Коллімор, португальський футболіст Жозе Бозінгва, український боксер Володимир Кличко та інші спортсмени.

Обурливо, що талановитого митця, який мав мужність висловити свою громадянську позицію, тримають у в’язниці за сфабрикованою справою. Здоров'я Олега стрімко погіршується. І, якщо він залишиться за ґратами, ми можемо не встигнути, станеться трагедія,
 – наголошується у зверненні.

Додається, що звернення відкрите для підписів.


Звернення з вимогою негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова


Частину підписів зібрано під час Турніру чемпіонів УЄФА

Звернення відкрите для підписів

Хто такий Олег Сенцов? Це український кінорежисер, сценарист і письменник. 11 травня 2014 року Сенцов вийшов на акцію протесту в Сімферополі, де був затриманий ФСБ Росії за підозрою в тероризмі. Через деякий час Сенцова перевезли у слідчий ізолятор до Москви. У серпні 2015 він був засуджений до 20 років колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року розпочав голодування.

Теги: Новини політики Новини спорту Новини Києва Віталій Кличко Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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