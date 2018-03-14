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Кличко: Жодні виклики не мають зупиняти чи сповільнювати нас в реформуванні України

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Виклики, які постали перед нашою державою, не повинні зупиняти чи сповільнювати нас в реформуванні України, в боротьбі з корупцією, у розвитку наших міст.

Тільки успішні перетворення і зміни, які будуть відчутними, – наш ключ до успіху і у вирішенні інших глобальних проблем. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час виступу на панельній дискусії "Виклики для України, які можуть вплинути на її сусідів у Європі". Дискусія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах, пише сайт партії УДАР.

Кличко зауважив, що ці виклики стосуються не тільки України, а й усього європейського співтовариства. "Оскільки моя країна знаходиться в центрі Європи, стабільність в Україні – це, без перебільшення, і стабільність у всій Європі", – відзначив мер Києва.

Він нагадав, що сьогодні Україна зі зброєю в руках відстоює свою незалежність та територіальну цілісність. Росія анексувала Крим, вторглася на територію Донбасу, де вже майже чотири роки тривають бойові дії.

Кличко наголосив, що агресія Росії щодо України – це виклик і європейській, і світовій безпеці та виклик нормам міжнародного права.

"Питання безпеки та миру сьогодні гостро стоїть перед Європою, світом загалом. І спільні зусилля цивілізованого світу мають бути спрямовані на пошуки механізмів упередження і стримування агресії", – додав він.

Кличко відзначив, що Україна сьогодні проходить через великі випробування. "Але, ми розуміємо, що шлях у нас один – тільки ефективні реформи і успішні перетворення. Тільки зміцнення своєї державності і безальтернативний європейський напрямок", – наголосив мер Києва та додав, що виклики, яким протистоїть Україна у зв’язку з російською агресією, не повинні зупиняти чи сповільнювати процес реформування нашої держави.

Як мер столиці сьогодні я роблю все, щоб Київ змінювався, розвивався, ставав успішним європейським містом,
– сказав міський голова.

Кличко розповів, що змінилося в місті за останніх кілька років та чому Київ – перспективне місто для інвестицій і ефективної співпраці.

Одним із аргументів Віталій Кличко назвав той факт, що протягом останніх трьох років більше половини всіх інвестицій в Україну "прийшли" саме до Києва.

"Я люблю жартувати, що готовий бути охоронцем кожного інвестора, який вкладає гроші в розвиток Києва. Це, звичайно, жарт, але він свідчить про мою серйозну налаштованість на залучення інвестицій в столицю, в Україну загалом", – підкреслив Віталій Кличко.

Теги: Новини Києва Новини політики Реформи Віталій Кличко УДАР
Джерело: 24 Канал
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