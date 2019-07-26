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      Кличко знову обмовився в прямому ефірі: курйозне відео

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      Кличко знову осоромився на публіці
      Кличко знову осоромився на публіці / kiev.klichko.org

      Мер Києва Віталій Кличко відомий своїми курйозними обмовками. На цей раз чиновник знову потішив публіку, адже не зміг вимовити словосполучення "інститут судових експертиз".

      Кличко давав інтерв'ю журналісту Віталію Портнікову. Вони обговорювали конфлікт, який розгорівся після інформації про можливе його звільненняз посади голови Київської міської державної адміністрації.

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      Під час розмови Кличко прокоментував розслідування НАБУ щодо можливих розкрадань під час будівництва велосипедно-пішохідного мосту в Києві.

      "Як можна гроші вкрасти, якщо нами заплачена тільки конструкція моста. Підрядникам, які виконували роботу нічого не заплачено. І при відкритті моста я офіційно, публічно звернувся до інституту судових експертиз і також правоохоронних органів: "Будь ласка, перевіряйте і тільки після того, як ви перевірите ми зможемо перерахувати гроші підрядникам", - сказав Кличко.

      Саме під час цієї тези Кличко майже 20 секунд пробував вимовити "інституту судових експертиз", щораз помиляючись.

      Журналіст Олексій Мінаков опублікував відео ляпу Кличка у своєму Facebook і зауважив, що українці завжди пам'ятатимуть конфузи мера Києва.

      "Можна скільки завгодно будувати дороги і мости, але люди запам'ятають тебе по тупнякам. Се ля ві", - прокоментував ролик Мінаков.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Міст Кличка Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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