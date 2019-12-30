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      Кличко знову порвав мережу своїм відео у TikTok: відео

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      Віталій Кличко / 24 канал

      Мер Києва Віталій Кличко вкотре потішив своїх підписників у TikTok. Цього разу столичний міський голова заспівав.

      Чергове відео у TikTok Віталій Кличко виклав після відкриття Шулявського мосту.

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      Як видно з кадрів, Кличко підспівує під пісню російського гумориста Семена Слєпакова "Тяжелый год" ("Тяжкий рік"). А робить він це у студії столичної муніципальної інформаційно-музичної радіостанції "Київ".

      Це був тяжкий рік. Тяжчим він був, ніж той,
      – співає у пісні Слєпаков, а разом із ним і Кличко.

      На момент написання новини нове відео Кличка набрало понад 900 лайків. 

      Зареєструвався Віталій Кличко у TikTok у День святого Миколая. Його перше відео вже зібрало майже 6 тисяч лайків. Наразі київський мер має майже 3 тисячі підписників.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Курйозні новини Техно Віталій Кличко TikTok Мережа
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