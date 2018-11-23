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      Клімкін: ми не дискутуємо з угорською стороною про те, як тлумачити українські закони

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      Клімкін заявив, що не буде обговорювати з Угорщиною тлумачення законів України
      Клімкін заявив, що не буде обговорювати з Угорщиною тлумачення законів України / Фото з відкритих мереж

      Павло Клімкін заявив, що не буде дискутувати про тлумачення українських законів з угорською стороною. Натомість анонсував консульські консультації Україна-Угорщина 28 листопада у Києві.

      Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.

      Читайте також: "Не суперечить українським законам": Сійярто про скандал з угорськими паспортами на Закарпатті

      Міністр іноземних справ Павло Клімкін заявив, що збирається обговорити питання видачі угорських паспортів громадянам України на спільних консульських консультаціях 28 листопада.

      Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території,
      – написав Клімкін.

      22 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що видача угорських паспортів у Берегові не порушує закони України. Та висловив здивування, чому взагалі виник цей скандал.

      У чому полягає скандал з угорськими паспортами? У вересні 2018 року стало відомо про те, що громадянам України видають паспорти Угорщини. У мережу потрапило відео, на якому знято як мешканці Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Також новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади. Це спричинило дипломатичний скандал. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України.

      Теги: Новини політики Новини України Павло Клімкін Скандал з угорськими паспортами Угорщина
      Джерело: 24 Канал
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