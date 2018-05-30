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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Клімкін на РБ ООН звернувся до РФ щодо вбивства 15-річної дівчини на Донбасі

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Фото загиблої на Донбасі дівчинки Дар'ї
Фото загиблої на Донбасі дівчинки Дар'ї / Фото з соціальних мереж

Міністр закордонний справ України Павло Клімкін на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Росія повинна понести відповідальність за загибель цивільного населення на Донбасі, зокрема, за смерть 15-річної дівчини.

Про це повідомляє УНІАН.

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Клімкін нагадав, що 28 травня, в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчина Дарія Каземирова.

"Три дні тому їй виповнилося п'ятнадцять, і лише вчора вона загинула на подвір'ї її будинку від снаряду калібром 122-мм, забороненим Мінськими угодами, вистріленим російськими ставленниками", – заявив міністр закордонних справ.

Також він зазначив, що українська сторона повністю віддана миру і Мінським угодам, на відміну від Російської Федерації, де спостерігається відсутність волі виконувати Мінські угоди.

Російські обстріли призвели до дуже багатьох втрат серед військових та цивільного населення. Йдеться про сотні танків, гаубиць і реактивних систем залпового вогню, доставлених Росією на територію України. І я дійсно маю на увазі сотень. Вони залишаються здебільшого незліченними і часто виявлені замаскованими і прихованими, готовими до подальшого насильства,
– запевнив Павло Клімкін.

Також він додав, що заперечення Росією її відповідальності як сторони конфлікту має катастрофічні наслідки для ситуації на Донбасі.

"Так що, я краще спитаю російську делегацію, чи цей снаряд походить з так званого останнього гуманітарного конвою, або російські ставленники купили важкі боєприпаси і озброєння у місцевих супермаркетах, або вони здатні виробляти щось подібне як ціле озброєння, яке находить в Україну?", – сказав Клімкін.

За словами кореспондентів 24 Каналу прощання з дівчиною відбудеться 30 травня.

Нагадаємо, поліція Донеччини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 15-річної дівчинки під Торецьком внаслідок влучання снаряду бойовиків. Цей інцидент правоохоронці розслідують за статтею "Теракт".

Теги: Новини України Діти Війна на Донбасі Павло Клімкін ООН Україна – Росія Новини Росії Жертви МЗС України
Джерело: 24 Канал
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