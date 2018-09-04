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Клімкін пояснив, чому договір про дружбу з Росією розривають лише тепер

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 канал

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що положення договору використовували у позовах проти РФ.

Про це Клімкін заявив у ефірі каналу ICTV.

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Коли у вас є угода, і якась сторона її не виконує – ви ж не відкидаєте її, ви намагаєтесь змусити того, хто не її виконує – по-перше, виконати, а по-друге, повернути заподіяну шкоду,
– заявив Клімкін.

За словами дипломата, Україна посилалася на цей договір в судових та арбітражних позовах, тому він працював на Україну в юридичному сенсі, хоч і видавався дивним або недоречним в емоційному.

"Однак зараз настав "час Х" – ми або пролонгуємо його, або ні. Уявіть, якби ми його пролонгували. Росія скаже – отож, напевно, вони з ним згодні. І тоді він навіть юридично почне працювати проти нас", – додав Клімкін.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Україна розірве договір про дружбу з Росією. Пізніше Порошенко оголосив дату, коли це відбудеться.

Що за договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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