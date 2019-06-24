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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПАРЄ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Клімкін про протести у Грузії: Залежати від Росії хоча б у чомусь – загроза нацбезпеці

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty images

      Залежати від Росії хоч у чомусь є загрозою для національної безпеки. Такий висновок зробив глава українського МЗС Павло Клімкін з огляду на події, що відбуваються у Грузії.

      На його думку, Україні це має стати фундаментальним принципом для всієї політики на перспективу. Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

      Це цікаво: Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі

      Раніше міністр зазначав, що пишається вчинком українського посла Ігоря Долгова, який під час скандального засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я у Грузії покинув будівлю парламенту.

      Окрім того, Клімкін зазначав, що події у Грузії – справа виключно грузинів та висловлював певність: вони дадуть собі раду.

      Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

      20 червня у грузинському парламенті трапилась неочікувана ситуація: депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера. Окрім того, він почав російською мовою вести засідання Міжпарламентської православної асамблеї.

      Таке зухвальство не сподобалось ані представникам опозиційних сил країни, ані громадським активістам, ані пересічним громадянам. Вони вийшли на протест із вимогою, щоб російська делегація вибачилася перед народом Грузії. Потім вимоги змінилися, і люди закликали міністра внутрішніх справ країни, спікера парламенту і очільника Служби безпеки Грузії подати у відставку.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

      Згодом учасники протесту увірвалися в парламент Грузії. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких, крім протестувальників були і журналісти. У відставку подав спікер грузинського парламенту. Деякі партії вже заявили, що мають намір приєднатися до протесту і вимагатимуть дострокових виборів.

      21 і 22 червня грузини знову протестували на вулицях.

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      Теги: Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Новини Росії МЗС України Павло Клімкін
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