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Клімкін заявив, що Україна буде брати участь у саміті НАТО

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Глава МЗС України Павло Клімкін
Глава МЗС України Павло Клімкін / fakty.ictv.ua

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде брати участь у саміті НАТО. Він додав, що станом на сьогодні планується єдине засідання – Україна-Грузія-НАТО.

Про це Клімкін повідомив у ході робочого візиту у Трускавець, що на Львівщині, передає РБК .

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"Україна буде брати участь у саміті НАТО. Станом на сьогодні планується єдине засідання – Україна-Грузія-НАТО. У нас (з Грузією, – ред.) спільні прагнення набути членства в НАТО, здійснюємо реформи, можемо говорити про спільний шлях і спільну мету, тому вибрали формат Україна-Грузія-НАТО. Те, що ми обговоримо безпеку у Чорному морі разом з НАТО і разом з Грузією робить нас сильніше", – заявив він.

Нагдаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала проведення саміту Україна – Грузія – НАТО

 

Теги: Новини політики Павло Клімкін НАТО
Джерело: 24 Канал
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