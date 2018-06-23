Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна буде брати участь у саміті НАТО. Він додав, що станом на сьогодні планується єдине засідання – Україна-Грузія-НАТО.

Про це Клімкін повідомив у ході робочого візиту у Трускавець, що на Львівщині, передає РБК .

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"Україна буде брати участь у саміті НАТО. Станом на сьогодні планується єдине засідання – Україна-Грузія-НАТО. У нас (з Грузією, – ред.) спільні прагнення набути членства в НАТО, здійснюємо реформи, можемо говорити про спільний шлях і спільну мету, тому вибрали формат Україна-Грузія-НАТО. Те, що ми обговоримо безпеку у Чорному морі разом з НАТО і разом з Грузією робить нас сильніше", – заявив він.

Нагдаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина розблокувала проведення саміту Україна – Грузія – НАТО.