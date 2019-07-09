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      Клімкін Зеленському: з Путіним не варто спілкуватись, як з Порошенком перед виборами

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      Клімкін прокоментував відеозвернення Зеленського до Путіна
      Клімкін прокоментував відеозвернення Зеленського до Путіна / 24 канал

      Формат відеозвернення президента Володимира Зеленського до російського колеги Володимира Путіна прийнятний, але його недостатньо. З очільником Кремля під час війни не варто спілкуватись, як з Петром Порошенком під час передвиборчої кампанії.

      Путіна емоцією не візьмеш, про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

      Цікаво: Я пішов не через критику Зеленського, – Клімкін відверто розповів про свою відпустку

      Клімкін при цьому зазначив, що "політика змінюється" – тому всі до такої манери спілкування "майже звикли". Однак міністр не знає, "якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою – на внутрішнього користувача".

      З Путіним під час війни навряд варто спілкуватися в тій самій манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії,
      – наголосив він.

      Водночас глава МЗС зазначив, що "на жаль, Путін на емоцію не ведеться". 

      " Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії.Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів", – додав Клімкін.

      При цьому Клімкін додав, що  "за цим форматом майбутнє".

      Що це за відео Володимира Зеленського?Реагуючи на організацію скандального телемосту між Україною та Росією, Володимир Зеленський запропонував Путіну поговорити про те, чий Крим і кого немає на Донбасі. Окрім двох президентів, глава держави пропонує залучити лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.

      Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі розглянуть таку пропозицію, але поки не готові дати на неї одностайної відповіді. Відреагували і в російському МЗС –  серйозні пропозиції  робляться через дипломатичні канали, а не публічно через Facebook. Однак відгукнулась і Білорусь – Мінськ готовий за ініціативою Президента України надати майданчик для переговорів у новому форматі.

      Між Клімкіним і Зеленським виник конфлікт: ось в чому справа

       Павло Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це гарант дав посадовцю словесної прочуханки. Крім того, він заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності. На це міністр закордонних справ відповів, що мав повноваження самостійно відправляти відповідь, не порадившись з гарантом.

      Наразі Клімкін перебуває у політичній відпустці, а його обов’язки тимчасово виконує заступниця Олена Зеркаль. Зеленський двічі передавав Раді подання про звільнення Клімкіна, двічі нардепи не голосували схвально за ці пропозиції.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Президент України
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