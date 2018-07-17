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Кліп гурту Guns N' Roses набрав рекордний мільярд переглядів на YouTube

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Емблема гурту Guns N' Roses
Емблема гурту Guns N' Roses / pikabu.ru

Кліп до пісні November Rain американської рок-групи Guns N' Roses встановив рекорд на YouTube за популярностю серед всіх кліпів 1980-90-х років. Саме цей ролик першим зібрав більше одного мільярда переглядів серед кліпів, знятих в минулому столітті.

Про це повідомляє Forbes. 

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Впродовж 2017 року кліп дивилось більше, ніж півмільйона людей щодня.

Дивіться частину кліпу November Rain:

November Rain – найдовша лірична пісня в історії чартів, яка потрапляла в топ-10. Вона триває 9 хвилин, а в початковій студійній версії хіт звучить 25 хвилин.

Нагадаємо, прем'єра кліпу відбулася 26 років тому.

Теги: LifeStyle Музика YouTube
Джерело: 24 Канал
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