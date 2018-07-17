Кліп гурту Guns N' Roses набрав рекордний мільярд переглядів на YouTube
Кліп до пісні November Rain американської рок-групи Guns N' Roses встановив рекорд на YouTube за популярностю серед всіх кліпів 1980-90-х років. Саме цей ролик першим зібрав більше одного мільярда переглядів серед кліпів, знятих в минулому столітті.
Про це повідомляє Forbes.
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Впродовж 2017 року кліп дивилось більше, ніж півмільйона людей щодня.
Дивіться частину кліпу November Rain:
November Rain – найдовша лірична пісня в історії чартів, яка потрапляла в топ-10. Вона триває 9 хвилин, а в початковій студійній версії хіт звучить 25 хвилин.
Нагадаємо, прем'єра кліпу відбулася 26 років тому.
Джерело: 24 Канал
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