Кліп гурту Guns N' Roses набрав рекордний мільярд переглядів на YouTube

Кліп до пісні November Rain американської рок-групи Guns N' Roses встановив рекорд на YouTube за популярностю серед всіх кліпів 1980-90-х років. Саме цей ролик першим зібрав більше одного мільярда переглядів серед кліпів, знятих в минулому столітті.

Про це повідомляє Forbes. Читайте також: Ріанна змінила імідж і стала блондинкою: фото Впродовж 2017 року кліп дивилось більше, ніж півмільйона людей щодня. Дивіться частину кліпу November Rain: November Rain – найдовша лірична пісня в історії чартів, яка потрапляла в топ-10. Вона триває 9 хвилин, а в початковій студійній версії хіт звучить 25 хвилин. Нагадаємо, прем'єра кліпу відбулася 26 років тому.