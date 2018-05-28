"Клівленд" обіграв на виїзді "Бостон" та вийшов у фінал НБА

У Західній та Східній конференція фінальні серії затягнулися до семи матчів. Першого фіналіста НБА визначали на Сході, де зійшлися "Бостон Селтік" (Boston Celtics) та "Клівленд Кавальєрс" (Cleveland Cavaliers).

До цього матчу "Бостон" не програвав домашні матчі у плей-офф у сезоні 2017-2018. Лише у першій грі проти "Мілуокі" команди у основний час зіграли у нічию 99:99, однак в овертаймі "Бостон" дотис суперника. Всі три перемоги проти "Клівленда" у фіналі Східної конференції були здобуті саме на домашньому паркеті. Тому "кельти" мали чимало причин вважати себе фаворитами протистояння. Попри те, що протистояв їм Леброн Джеймс.

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Саме Джеймса можна вважати героєм цього поєдинку, який повів за собою команду. Хоча розпочали команди з 6:0 від "Бостона". Та й загалом перша чверть пройшла під їх контролем, хоча "Кавальєрс" двічі по ходу першої дванадцятихвилинки вдавалося мінімально виходити вперед. Однак на перерву команди пішли за рахунку 26:18. При цьому "Бостон" набрав 9 очок менше, аніж за дві останні хвилини.

Відрив у другій чверті лише зростав. Але згодом "Клівленд" перехопив ініціативу. За три хвилини вони зробили ривок 12:2, і звели перевагу "Бостона" до мінімуму. На велику перерву команди пішли за рахунку 43:39.

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У третій чверті "Бостон" ще намагався втримати перевагу. Однак не зумів. У середині чверті "Клівленд" вийшов вперед. Хоча рахунок і надалі був хисткий – в одну вдалу атаку однієї з команд.

Четверта чверть показала, що "Клівленд" мав більше сил на цю гру. Особливо Джеймс. Він продовжував набирати очки своєї команди, на ньому фолили, а сам він вдало грав у захисті на підбираннях та блок-шотах. В одному з моментів Леброн набрав два з фолом, коли в нього на спині висів, руками тримаючись за плечі, Морріс, а заблокувати кидок намагався Браун.

У підсумку після рахунку 72:71 і вдалого тьохочокового вперед вийшов "Клівленд". В подальшому "Кавальєрс" набрали 16 очок, у той час як "Бостон" – лише 7 (один з них – трьохочковий за декілька секунд до фінальної сирени).

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"Клівленд" виходить у фінал НБА. Їх суперник визначиться у матчі між "Голден Стейт" та "Х’юстон" ввечері 28 травня (в Україні буде ніч на 29 травня). Перший матч фіналу – вже у четвер, 31 травня.

Бостон – Клівленд 79:87 (26:18, 17:21, 13:20, 23:28)