Клієнти ряду постачальників газу, які в терміни не опублікували ціни на газ на поточний місяць, звернулися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, зі скаргами.

Про це пише The Page. За даними ЗМІ, НКРЕКП була змушена окремо звертатися до постачальників з вимогою виконати вимоги нового ринку газу і опублікувати тарифи.

"Більшість газопостачальних компаній відразу не розібралися в нових правилах ринку і не оголосили ціни на газ для населення", – розповіло The Page джерело в Національній комісії з регулювання енергоринку.

"Споживачі дзвонили в колл-центр, лаялися. Були грубо порушені права клієнтів: змінити постачальника вони вже не встигнуть, і тому заплатять за газ за тією ціною, яку за фактом їм нарешті назвали в "КиївГазЕнерджі". Це виявилися ті ж 4,50 гривень за куб, як і в більшості інших збутових компаній. І навіть її назвали лише після нашого втручання", – пише The Page.

Як пише ЗМІ, ціна більшості постачальників склала 4,5 грн за куб. м, крім "Нафтогазу", тариф якого склав 3,24 грн за куб. м.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці можуть вільно міняти газового постачальника. Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані на початку місяця публікувати актуальні ціни.

Раніше Кабінет міністрів на засіданні в середу, 22 липня, прийняв розпорядження затвердити "газопостачальні компанії "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на газовому ринку.