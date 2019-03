Клоуни і клони в електоральному цирку: що пишуть західні ЗМІ про кандидатів у президенти України

З наближенням виборів в Україні тема президентських перегонів стає все більш обговорюваною. Світові ЗМІ також не залишаються осторонь. Що пишуть про кандидатів у президенти України іноземні видання – у матеріалі 24 каналу.

Електоральний цирк в Україні

ВВС називає ситуацію перед президентськими виборами в Україні "цікавою". Зокрема, британців дивує факт того, що є так багато охочих попрощатися з 2,5 мільйона гривень, розуміючи, що шансів навіть на вихід у другий тур вони не мають. Журналіст видання зазначив, що за таку суму можна купити пристойну квартиру у Києві, або навіть облаштувати ціле село.

Важко зрозуміти, хто взагалі буде голосувати за деяких кандидатів: Роман Насіров – колишній голова ДФС, якого судили за корупцію; Володимир Петров перебуває під домашнім арештом через секс-скандал на Facebook; Ігор Шевченко "прославився", коли "вкрав" кілька синіх шапок на економічному форумі у Давосі. Ці люди ніколи не отримають назад свої гроші

Читайте також: Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України

ВВС пише, що чинний президент Петро Порошенко – далекий від популярності. "Він обіцяв принести мир і побороти корупцію. Але сьогодні конфлікт з Росією продовжується і українці скаржаться, що корупція все ще є масштабною проблемою, а ситуація з бідністю погіршилася".

Однак особливо видання зацікавив той факт, що двоє кандидатів мають однакові прізвища та ініціали – Тимошенко Ю. В. Юрія Володимировича називають "клоном" Юлії Тимошенко, про якого "ніхто нічого не знає не те що за кордоном, а й у самій Україні".



Юрія Тимошенко назвали "клоном" Юлії Володимирівни

"Юрій Володимирович Тимошенко у бюлетені буде поруч з Юлією Володимирівною Тимошенко. Розумієте, у чому проблема? Цей "клон" створений для того, щоб збити з пантелику людину, яка справді хоче проголосувати за "блондинку, відому своєю косою на голові".

Журналісти ВВС поспілкувалися з кандидатом. Він уточнив, що завжди мав амбіції взяти участь у президентських перегонах і балотувався для того, щоб "змінити життя кожного українця". Згідно з декларацією, йому потрібно 10 років, щоб зробити внесок 2,5 мільйона гривень. Юрій Тимошенко розповів виданню, що гроші позичив і абсолютно про це не шкодує.

Ще одного кандидата, коміка Володимира Зеленського, згадують у контексті того, що він грав роль президента у популярному серіалі "Слуга народу". Зазначається, що і його програма, і він сам зараз намагаються відповідати тому образу, який люди бачили у серіалі. Однак "слуга" Зеленський майже не продемонстрував власних політичних ідей. Журналіст ВВС також зустрівся з цим кандидатом у його студії і розповів, що під час зустрічі вони… обговорювали британську комедію.

Скоро вибори і це дивно, особливо враховуючи те, що Україна має серйозні економічні проблеми і все ще воює з Росією

Також у виданні наголошують на тому, що Володимир Зеленський не має політичного досвіду, а його кампанія "розмиває межу між фактами і вигадкою" через те, що люди готові голосувати не за реальну людину, а за персонажа серіалу.



Один із епізодів програми "From Our Own Correspondent" на ВВС

Боротьба за Україну

The Washington Post ще у вересні опублікувало інтерв’ю з однією із кандидаток у президенти – Юлією Тимошенко. Заголовок гласить: "Юлія Тимошенко і боротьба за Україну: "Ми не можемо прийняти мир на умовах Путіна".

Видання зазначає, що Тимошенко має багато прихильників, однак вистачає і тих, хто проти її політики. Основна причина останнього: українці побоюються, що вона занадто близька до Путіна і може поставити під загрозу нещодавно здобуту незалежність країни від Москви.

Журналістка видання розпочала інтерв’ю з запитання про стосунки Тимошенко з Путіним та її ставлення до Росії. На це Юлія Володимирівна відповіла, що "якби вона була проросійським політиком, то Янукович її б не посадив".

Говорили також про припинення конфлікту на Донбасі, санкції проти Росії, розвиток української економіки та боротьбу з корупцією і олігархічною системою. Юлія Володимирівна озвучила відомі всім з її багаторазових презентацій "Нового курсу" тези, за що читачі це інтерв’ю розкритикували. Зокрема, вони зауважили відсутність гострих запитань та популістичні відповіді самої Тимошенко.

Свою перемогу на виборах Юлія Володимирівна сумніву не піддала і традиційно запевнила, що лише тоді "Україна буде сильною і процвітаючою".



Юлія Тимошенко ще до початку передвиборних перегонів дала інтерв'ю WP

У березні видання цитувало ще одну гучну обіцянку Тимошенко про "довічне ув'язнення для всіх, хто був засуджений за звинувачення у корупції, включаючи чинного президента Порошенка". Мається на увазі коментар "леді Ю" щодо розслідування Вihus.info про розкрадання коштів в Укроборонпром.

Читайте також: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Видання зазначило, що Юлія Тимошенко та Петро Порошенко мають майже однакову підтримку українців, однак обоє відстають від Володимира Зеленського.

Також було згадано і про Юрія Тимошенко, який балотувався, "щоб заплутати виборців". Тут додали про заяву генпрокурора Юрія Луценка щодо спроби підкупу вищезазначеного кандидата одним із однопартійців Юлії Володимирівни, аби той зняв свою кандидатуру. Тоді Тимошенко порівняла Порошенка та Луценка з головними героями американської комедії "Тупий і ще тупіший", що теж зауважило видання.

The Washington Post висвітлює і зустріч Зеленського з заступником Державного департаменту США з політичних питань Девідом Хейлом. Тоді кандидат поскаржився, що його кампанія перебуває під тиском української влади. Він також розповів про пристрої для прослуховування СБУ, які були знайдені біля його офісу.

Читайте також: Біля офісу Зеленського знайшли прослушку: фото

Трагікомедія виборів

The Economist у матеріалі про вибори в Україні передусім оцінює популярність лідера перегонів, коміка Володимира Зеленського. Журналісти тижневика зазначають, що, зокрема, наразі незрозумілими є дії Зеленського в разі перемоги. Адже сам кандидат поки що представив лише загальні обіцянки щодо курсу на євроінтеграцію, покращення інвестиційного клімату та завершення війни на сході України.

Люди хочуть показати владі середній палець, й саме він відіграє роль цього середнього пальця,

– цитує журнал політолога Володимира Фесенка

Тижневик також зауважує, що двох інших лідерів перегонів, Петра Порошенка і Юлію Тимошенко, вже звинувачували у підкупі виборців. Це, на думку журналістів, небезпечно, адже "потужність армії та наявність зброї у руках розгніваних українців може призвести до непередбачуваних наслідків".

The Economist пише: якщо українці прокинуться 1 квітня і не повірять результатам першого туру, буде не до сміху.



Захід поки не розуміє, які будуть дії з боку Зеленського у разі перемоги

"Найменше зло" для Кремля

Як пише британське агентство новин​ Reuters, мета Кремля – привести до влади найменш антиросійський уряд. Оскільки за час президентства Петра Порошенка Україні вдалось віддалитись від Росії та отримати підтримку Заходу, а сьогодні у проросійських кандидатів фактично немає шансів на перемогу.

Риторика лідерів президентських перегонів також нічого доброго для Путіна не означає. Так, Порошенко поставив жорстоку опозицію до Москви в центрі своєї передвиборної кампанії. Юлія Тимошенко називає Росію "країною-агресором". А Володимир Зеленський визнає війну між двома країнами і бажає, щоб Україна вступила до ЄС

Тим часом Юрій Бойко, колишній союзник Віктора Януковича, значно відстає у рейтингу.

Проблема для Москви полягає і у тому, що багато виборців з територій, де найбільше симпатизують Росії, проголосувати не зможуть. Мова йде про анексований Крим та непідконтрольні Києву території на сході України. Також не голосуватимуть і близько трьох мільйонів українців, які живуть і працюють у Росії.

Агенція цитує кілька джерел, "знайомих з мисленням Кремля". Так, вони сходяться на думці, що перемога Порошенка закріпить політичний тупик між Москвою і Києвом. Однак за президентства Тимошенко чи Зеленського Путін може сподіватися принаймні на спілкування між країнами. Юлія Володимирівна мала досвід роботи з Росією в переговорах щодо ціни на газ, коли була українським прем'єр-міністром.

Зеленський поки що розглядається Росією "як щось невідоме". Частково це пов'язано з його діловими зв'язками з українським олігархом Ігорем Коломойським, який допоміг фінансувати військовослужбовців для боротьби з проросійськими сепаратистами у 2014 році. Проте його заява про неминучість прямих переговорів між Росією та Києвом для зупинки війни була широко підхоплена російськими ЗМІ.



Карикатура на вибори в Україні / Andrzej Krauze, The Guardian

Перегони трьох

Reuters найчастіше у своїх матеріалах згадує трійку лідерів кандидатів у президенти України (згідно з останніми даними рейтингів). Мова йде про Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлію Тимошенко. Про кожного з них пишуть детально: з біографіями, деталями політичної кар’єри та обіцянками, які вони дають напередодні виборів.

Про те, що Петро Порошенко балотується у президенти, агентство повідомило, уточнивши, що "його популярність знизилася через розгул корупції та зниження рівня життя українців". Зокрема, журналісти наголошують на тому, що середньомісячна заробітна плата зараз становить близько 380 доларів США порівняно з 450 у рік, коли Порошенко прийшов до влади. Однак те, що це пов’язано зі зміною курсу долара, не уточнюють. Так само як і те, що у гривнях рівень заробітної плати все ж зріс: згідно з Держстатом, у січні 2019 році середньомісячна зарплата в Україні становить 9223 грн, а у січні 2014 року була 3167 грн.

Також журналісти агентства підготували матеріал під заголовком "Немає газу? Немає голосів. Скорочення субсидій загрожує перевибору кандидата на пост Президента України". Мова йде про зменшені для забезпечення міжнародної допомоги субсидії на газ для українців.

Українська пенсіонерка Надія Ігнатій каже, що в її саду вирубали сливи і вишні на дрова, оскільки уряд підняв ціни на газ наприкінці минулого року. На виборах наступного місяця вона проголосує проти президента Петра Порошенка на користь супротивника, який пообіцяв відновити газові субсидії,

– журналісти вже у першому абзаці намагаються розчулити іноземних читачів.

У самому матеріалі ситуацію з субсидіями пояснюють детальніше. Зокрема, зазначають, що МВФ, надавши Україні з квітня 2014 року 14,7 мільярда доларів, вимагає поступове підвищення тарифів відповідно до ринкових цін, як умову для подальшого надання допомоги. Тому вибору не було, що і зазначив президент.

Проте Reuters додає, що правління Порошенка припало на важкі часи, маючи на увазі війну на Донбасі та анексію Криму Росією. І чинний президент також може похвалитися й успіхами. Тут, зокрема, пишуть про безвізовий режим з країнами Європейського Союзу, створення незалежної православної церкви, відродження ЗСУ та те, що, хоч війна на Донбасі й триває, проте регіон не втрачено.



Порошенко не є лідером перегонів, проте має переваги над іншими / Getty Images

Натомість Юлію Тимошенко агентство називає відвертим критиком програми МВФ в Україні. Зокрема, цитують її обіцянки збільшити зарплати і пенсії та змінити політику центрального банку на надання дешевих кредитів малим підприємствам і іпотек для працівників.

Її кампанія – це складний баланс, який обіцяє реформи і продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом, хоча і зобов'язується скасувати різке зростання цін на газ, що є умовою МВФ для отримання наступних траншів

Тимошенко називають "газовою принцесою" та наголошують на її гострій риториці про "тарифний геноцид" і корупцію.

"Я обіцяю стати кошмаром для цих хлопців, які харчуються корупцією", – передає Reuters слова Тимошенко.

Агенція детально розглядає політичну кар’єру Тимошенко та її "газові стосунки" з Росією. Проте зазначає, що критики називають її популісткою.

Тимошенко згадує про розслідування bihus.info про розкрадання в Укроборонпромі та заявляє, що посадить за ґрати Порошенка, як тільки очолить країну. Проте сама ж була предметом розслідування цієї ж програми, яка виявила, що її партія приховала реальні джерела пожертвувань перед виборцями



Юлію Тимошенко видання охрестило "газовою принцесою"

"Комік лідирує у президентських перегонах в Україні". Новина з таким заголовком була опублікована в низці найбільших західних ЗМІ. Сам феномен Володимира Зеленського як кандидата у президенти зацікавив журналістів, а інформація про його лідерство стала топ-новиною. Багато видань посилаються саме на публікацію Reuters з детальною інформацією про коміка.

Так, агентство розповідає, що у серіалі "Слуга народу" Зеленський виступає президентом, який чесно перемагає законодавців і тіньових бізнесменів, які намагаються стояти на його шляху.

Персонаж подобається українцями, яким набридло, як керували країною після здобуття незалежності в 1991 році. Тепер у них є шанс перетворити вигадку на реальність на президентських виборах 31 березня

На запитання Reuters, що відрізняє його від інших кандидатів, Зеленський вказав на обличчя: "Це. Це – нове обличчя. Я ніколи не займався політикою".



Виборці не відрізняють реального Зеленського від його персонажа зі "Слуги народу"

Також агентство зауважує, що зростанню рейтингів коміка сприяє популярність у соцмережах. Він має 2,7 мільйона підписників у Instagram, а Порошенко – 194 тисячі. У Facebook Зеленський пропонує підписникам надавати свої ідеї щодо вирішення таких проблем, як високі тарифи за комунальні послуги або вибір прем'єр-міністра.

Критики ставлять під сумнів політичну недосвідченість Зеленського, інвестори побоюються його непередбачуваності. Якщо він стане лідером, то фактично вигаданий персонаж буде керувати країною, що перебуває у стані війни та потребує фундаментальних змін.