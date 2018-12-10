Жодні президентські вибори не відбуваються без так званих технічних кандидатів або тих, хто грає на епатажних гаслах – тобто нездійсненних обіцянках.

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Про технічних кандидатів, їхні цілі і реальні можливості, – в матеріалі 24 каналу.

Популістські проекти на президентських виборах-2019 в Україні

Вся історія виборів рясніє спробами технічних кандидатів у президенти "підрубити" когось з лідерів перегонів. У 2004 році такий собі кандидат Козак позиціонував себе як представник націонал-демократів. Але його мета була – знизити рейтинги Ющенка заявами, на кшталт що в того дружина американка.

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Яскравий приклад технічного кандидата українці спостерігали на виборах у 2014 році – міфічний персонаж Дарт Вейдер, який повинен був уособлювати протестний електорат. Втім, актор зміг трохи потішити публіку. Хоча в розпал окупації Росією Криму і Донбасу всім було не до сміху. Зрештою, його не зареєстрували.



Персонаж з кінофільму Дарт Вейдер у 2014 році хотів балотуватися у президенти

За словами політолога Олександра Леонова, такі епатажні кандидати насправді мало відберуть голосів. Більшість з них гратиме проти влади. Дехто – на полі опозиції. Але деякі справді вірять у свою популярність.

Значна частина кандидатів у президенти, які не мають жодних шансів, беруть участь у виборах, оскільки впевнені, що вони лідери. Це гарна спроба отримати загальнонаціональну трибуну і стати на певний період часу на один рівень з топ-гравцями в українській політиці. Для тих, хто потім планує йти на мажоритарку, це підвищує пізнаваність. Дехто грає на розкрутку свого політичного проекту. Але мало хто досяг успіху на епатажних гаслах,

– зауважує Олександр Леонов.

Олег Ляшко

Один з найепатажніших політиків в Україні. Олег Ляшко і корову до будівель Верховної Ради і уряду приводив, і землю родючу їв, не кажучи вже про кількість бійок у різних ефірах. У 2014 році на президентських, а потім парламентських виборах вдало зіграв на патріотично-народній темі образу з вилами і повернення Криму, що дозволило сформувати фракцію в парламенті.



Олег Ляшко з любов’ю турбується про корів і селянство

Втім, наразі Ляшко і його Радикальна партія балансують на межі 5%. Ляшко розпочав радикальну кампанію, яка дуже нагадує риторику Партії регіонів – нищівної критики влади, з використанням відверто популістських гасел про корупцію високопосадовців і відновлення справедливості. Зокрема, цін на ліки, і покарання – довічне (!) ув’язнення для тих, хто наживається на здоров’ї людей. А якщо не допоможе – "руки відрубувати".

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Само собою, Олег Ляшко не оминув тему зарплат, тарифів, цін і пенсій, оскільки пенсіонери – частина його електорату і, як відомо, самі дисципліновані виборці.

З 1 грудня влада підняла пенсії – кому на 60, кому на 30, а кому й на 8 гривень. Пенсіонери вже почали отримувати виплати із "надбавками" і жахнулися. Це просто знущання! Цих коштів навіть на буханку хліба не вистачить. При цьому ціни на ліки, продукти харчування та комуналку зросли набагато більше, ніж пенсії. Люди не знають, як далі жити – заплатити за комуналку і місяць жити на воді, чи купити ліки і накопичувати борг за комуналку. Знаючи наших відповідальних пенсіонерів – вони оберуть перший варіант. Вимагаємо від влади збільшити зарплати, щоб були гроші на підвищення пенсій. Мінімальна пенсія має бути не менше 3000 гривень,

– закликає Олег Ляшко на Facebook.

Коментарі, як-то кажуть, зайві. До другого туру Ляшко не вийде. Але спробує акумулювати максимально електорат напередодні парламентських виборів.

Ілля Кива

Екс-радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зараз – голова Соціалістичної партії. Хоча Киві закидають рейдерські дії щодо захоплення відомого політичного бренду. Кива очолював окремий відділ під патронатом МВС, що складається з ветеранів АТО "Безпека життя", але діяв настільки грубо, порушуючи закони, а заодно псуючи імідж Авакову, що той був змушений його звільнити.



Ілля Кива обіцяє навести порядок. Схоже, силовими методами

Кива і далі виконує роль особистого карального загону Авакова. Люди у формі без розпізнавальних знаків у супроводі Киви стали брати участь у політичних акціях "на замовлення". В тому числі, на підтримку Авакова і МВС. Саме Кива привів своїх підопічних на суд, де обирали міру запобіжного заходу сину глави МВС Олександру, підозрюваному у розтраті бюджетних коштів у справі "рюкзаків Авакова". В результаті з сина Авакова зняли підозри.

Наразі Кива в кращих соціалістично-комуністичних традиціях обіцяє "повернути награбоване народу". Цікаво, яким чином? Якщо взяти до уваги його методи, то вони цілком схожі з більшовицькими: націоналізація, тобто грабунок. Тільки от народу ніхто нічого не повертатиме.

Шансів у Киви жодних. Але він дійсно може використати кампанію для підвищення рейтингів партії і своїх особисто. А також для різного роду провокацій.

Сергій Каплін

Голова Соціал-демократичної партії. У великій політиці – з 2012 року. Але добре запам’ятався відверто провокаційними акціями протесту проти уряду Арсенія Яценюка. До речі, частково йому вдалося досягти мети – рейтинги уряду і "Народного фронту" сильно впали.



Сергій Каплін відтягує голоси у фаворитів

Тепер у Капліна інша ціль – Юлія Тимошенко. Як зазначає Олександр Леонов, Каплін своїм бігбордом-обіцянкою (взагалі нереалістичною) знизити ціни на газ в чотири рази одним рухом знецінив схожу обіцянку Тимошенко. І цим привернув при цьому увагу до себе.

Технологічний кандидат, який відтягує голоси. Хоча може набрати 1-2% і насолити цим одному з фаворитів перегонів.

Надія Савченко



Надія Савченко скомпрометувала себе зв’язками з окупантами Донбасу

Технологічний проект Кремля. Надія Савченко, вочевидь, повинна своєю біографією і гострою критикою дій влади щодо війни на Донбасі, змушувати українців голосувати проти патріотичних кандидатів і вимагати мир будь-якою ціною. Тобто капітуляції. Але Савченко такими заявами і спробою організації держперевороту себе геть дискредитувала. Оголошення чергового голодування не допоможе їй підвищити рейтинги.

Володимир Зеленський



Володимир Зеленський хоче кіно втілити в життя?

Комік за професією, чиї рейтинги різко пішли вгору і наразі Володимир Зеленський має 2-3 місце в соцопитуваннях. До речі, зазначає Леонов, відбирає голоси в проросійського кандидата Юрія Бойка і "Опоблоку" на сході і півдні. Теоретично може вийти до другого туру. Практично, зазначають експерти, його електоральне ядро – молодь – недисципліновані виборці, і в результаті Зеленський може втрати половину голосів.

Ольга Богомолець



Ольга Богомолець будуватиме кампанію на критиці медичної реформи?

Ця кандидатка не належить до епатажних політиків. Однак Ольга Богомолець обіцяє "стати гарантом справедливості для кожного українця". Народний депутат балотується вдруге і явно збирається використати кампанію для власної розкрутки. Богомолець, можна сказати, найбільше "постраждала" від медреформи Уляни Супрун, хоча до цього претендувала на посаду міністра.

За словами Олександра Леонова, можливо, Богомолець розраховує на подальшу перемогу на мажоритарці під гаслами критики медреформи. Не виключено, що очікує на включення до чийогось партійного списку. Так чи інакше, Богомолець відтягне голоси здебільшого в Порошенка.